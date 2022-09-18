Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı kumsal temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı kumsal temizlendi

18.09.2022 11:28
Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı kumsal temizlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvalarının olduğu kumsal atıklardan arındırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvalarının olduğu kumsal atıklardan arındırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi" kapsamında Kum Mahallesi sahilinde çevre etkinliği düzenlendi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öncülüğündeki etkinlikte enstitü görevlileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta caretta yuvalarının etrafını temizledi.

Katılımcılar, kumsaldaki atıkları poşetlere koyup bölge dışındaki çöp konteynerlerine taşıdı.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görevli proje koordinatörü Dr. Mustafa Korkmaz, AA muhabirine, proje kapsamında Göksu Deltası'ndaki doğal yaşamın korunmaya çalışıldığını söyledi.

Deltanın, farklı türdeki canlılara ev sahipliği yaptığını belirten Korkmaz, "Göksu Deltası hem sağladığı ekosistem hizmetleri hem de biyoçeşitliliğe katkısından dolayı çok önemli bir sulak alan. Burası kuşlar için üreme ve göç alanı. Aynı zamanda da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarından birisi. Kumsalda yaklaşık 80 deniz kaplumbağası yuvası var. Bu yuvalardan yaklaşık 4 bin yavru denizle buluştu. Ekibimizle onları korumaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Mersin, Göksu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı kumsal temizlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:55:27. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı kumsal temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement