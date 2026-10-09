Mersin Mut'ta 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali açılışla başladı - Son Dakika
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Mersin Mut'ta 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali açılışla başladı

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Mersin Mut\'ta 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali açılışla başladı
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Mersin'in Mut ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda başladı. Üç gün sürecek festivalde panel, yarışmalar, konserler ve çocuk karnavalı yer alacak; zeytin ve zeytinyağının tanıtımı hedefleniyor.

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı. Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirilen açılış programında, zeytin ve zeytinyağı üretiminin ilçe ekonomisi ve tanıtımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Mut ilçesinin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan zeytin ve zeytinyağının tanıtılması amacıyla düzenlenen festivalin açılış programı, Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda yapıldı. Programa bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, çevre ilçelerin belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılışı, Mut halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı. Gösterilerin ardından protokol üyeleri sırayla kürsüye çıkarak konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmalarda, zeytin ve zeytinyağı üretiminin Mut için taşıdığı önem ele alındı.

Festival programı dolu dolu geçecek

Üç gün sürecek festivalin ilk gününün akşam bölümünde konserler düzenlenecek. Festivalin ikinci gününde ise zeytinyağında pazarlama, kalite, üretim ve gastronomi konularının ele alınacağı panel gerçekleştirilecek. Program kapsamında ayrıca zeytinyağlı yemek yarışması, gastronomi alanında Work Show gösterileri, şiir yarışması ve ödül törenleri düzenlenecek.

Festivalin üçüncü ve son gününde ise Mut İlçe Stadında çocuk karnavalı gerçekleştirilecek. Etkinliklerle sona erecek festival boyunca zeytin ve zeytinyağının tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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