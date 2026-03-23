Mescid-i Aksa'ya Sanatla Destek

23.03.2026 11:24
DÜ Öğretim Üyesi Parlak, Mescid-i Aksa'yı el yapımı kağıtlara gravürle aktararak gündemde tutuyor.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Parlak, İsrail tarafından 28 Şubat'tan bu yana ibadete kapalı tutulan, Müslümanların ilk kıblesini gündeme getirmek amacıyla el yapımı kağıtlar üzerinde gravür baskı yöntemiyle Mescid-i Aksa tabloları hazırlıyor.

Ebru sanatı ve geleneksel el yapımı kağıt alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip DÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Parlak, üniversitenin geleneksel kağıt atölyesinde ebru, minyatür, hat, tezhip ve kat'ı gibi el sanatları eserlerinin deforme olmadan gelecek nesillere aktarılması için lifli bitkilerden sanatsal kağıtlar üretiyor.

Son olarak İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve 28 Şubat'tan bu yana ibadete kapalı tutulan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı gündemde tutmak için kolları sıvayan Parlak, pamuk, keten, kendir, kenevir gibi uzun lifli bitkilerden kimyasal kullanmadan ürettiği kağıda Mescid-i Aksa'nın surları, haznesinde yer alan Mescid-i Kıbleteyn ve Kubbetüs Sahra Camisi'nin ahşap kalıp üzerine oyma yöntemiyle gravürünü yaptı.

Daha sonra boyadığı gravürü bin yılı aşkın ömre sahip el yapımı kağıtlara baskı yöntemiyle kağıtlara aktaran Parlak, ayrıca Kubbetüs Sahra Camisi'nin kubbe kısmını 24 ayar altınla süsleyerek çalışmasına değer kattı.

Parlak, AA muhabirine, geleneksel el yapımı kağıt alanında Güney Kore'de ve Japonya'da eğitim aldığını, DÜ Geleneksel Kağıt Atölyesi'nde Türk-İslam sanatlarında kullanılan el yazması eserler için uzun ömürlü geleneksel el yapımı kağıtlar ürettiklerini söyledi.

Kağıtları uzun lifli tarımsal atıklardan elde ettiklerini, üretim aşamasında liflere zarar verecek herhangi bir kimyasal malzeme kullanmadıkları için de 1000 yılı aşkın ömürlerinin olduğunu anlatan Parlak, "Bu nedenle el yapımı kağıtlar, Kur'an-ı Kerim'lerde, el yazması eserlerde, tezhip, hat minyatür gibi geleneksel Türk-İslam sanatlarında kullanılmakta." dedi.

"Bin yıl da geçse Mescid-i Aksa gelecek nesillere bu kağıtlarla aktarılabilecek"

Parlak, Müslümanların ilk kıblesini gelecek nesillere bir armağan olarak bırakmak için yeni çalışma yapmayı düşündüğünü ve Mescid-i Aksa'yı bu kağıtlar üzerinde ahşap baskı tekniğiyle resmetmek istediğini dile getirdi.

İlk olarak ahşap kalıp üzerinde çalışmanın gravürünün oyularak çıkarıldığını belirten Parlak, "Sonrasında gravür baskı boyalarıyla el yapımı kağıtlar üzerine bunun baskısını gerçekleştirdik. Kubbe kısmında 24 ayar gerçek altın kullandık. Böylelikle bin yıl da geçse Mescid-i Aksa gelecek nesillere bu kağıtlarla aktarılabilecek." diye konuştu.

Türk-İslam sanatlarında altının yerinin çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Parlak, şöyle devam etti:

"Altın, yapılan eseri kıymetlendiriyor. O yüzden 24 ayar gerçek altın sulandırılır ve mühreyle üzerinden geçilerek parlaması sağlanır. Böylece yapmış olduğumuz eser altın gibi kıymetli hale gelir. Mescid-i Aksa da bizim için çok kıymetli, ilk kıblemiz. Aksa'nın görünürlüğünü yok etmek isteyenler oldukça biz bunun görünürlüğünü daha çok artırmak istiyoruz."

Bundan dolayı kalıcı çalışmalar yaparak bu değeri gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan Parlak, "Kağıtlarımız nasıl bin yıl gidecekse, Mescid-i Aksa da bin yıl insanların evini süsleyecek ve gelecek nesillere aktarılmış olacak. O yüzden yapmış olduğumuz bu eser bizim için kıymetli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

