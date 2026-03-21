Mesir Macunu Festivali Manisa'da Başladı

Manisa'da bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı ritüelleri ve macun karma töreniyle başladı.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan festival kapsamında Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyelerinin, Nevruz Bayramı'nın ritüelleri kapsamında renkli yumurta tokuşturması, örste demir dövmesi ve ateşin üzerinden atlaması sonrası kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Mesir macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan ve mesir macununu hazırlayan Merkez Efendi'yi temsil eden tiyatrocuların eşliğinde, protokol üyeleri halkı selamlayarak Sultan Camii Külliyesi'ndeki Şifahane'nin önüne kadar yürüdü.

41 çeşit baharat ve bitki kazana döküldü

Burada düzenlenen mesir macunu karma töreninde konuşma yapan Vali Vahdettin Özkan, bayramların önemine dikkati çekerek, "İnsanlığın karşı karşıya olduğu bu sıkıntıları ve emperyalizmin ürettiği olumsuzlukları bertaraf etmenin yolu, kendi medeniyet değerlerimize sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçmektedir. Bu medeniyet değerlerinin en güçlü şekilde yaşatıldığı şehirlerden biri de Manisa'dır." dedi.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin sıradan bir etkinlik olmadığını vurgulayan Özkan, "Mesir, dünyanın en eski ve en köklü festivallerinden biridir. Festival, manevi yönü, şifa geleneği ve inanç değerlerimiz açısından son derece kıymetlidir. 500 yıllık bir mirası devam ettirmek son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu da festivalin, mesir geleneğinin, hoşgörü ve şifanın sembolü olduğunu, bu yıl festivalin bayramın ikinci gününe denk gelmesinin şehir için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Törene katılan protokol üyeleri, mesir macununun içeriğinde yer alan 41 çeşit baharat ve bitkiyi kazana dökerek karıştırdı.

Ellerindeki poşetler ve kaplarla bekleyenler tören sonrası kazanın başına gelerek, mesir macunu alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Kazandan mesir macunu alan Hafize Ayaz, festival geleneğini her yıl coşkuyla yaşadıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

Saime Çamuryaran, mesir macununun şifalı olduğuna inandıklarını belirterek, "Güzel Allah'ım inşallah bize de şifa verir. Manisa'mızda bu geleneğin olması çok güzel bir duygu." dedi.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 28 Nisan Pazar günü Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden vatandaşlara 10 ton mesir macunu saçılmasıyla sona erecek.

Programa CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen de katıldı.

Mesirin tarihçesi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması üzerine, Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.

Bu macunla şifa bulduğuna inanılan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini, talebin artması üzerine ise kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını ister.

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.