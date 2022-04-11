Meslek lisesi öğrencileri yaptıkları oklarla yarışmalara hazırlanıyor - Son Dakika
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Meslek lisesi öğrencileri yaptıkları oklarla yarışmalara hazırlanıyor

11.04.2022 11:30
Meslek lisesi öğrencileri yaptıkları oklarla yarışmalara hazırlanıyor

Bayburt'ta meslek lisesi öğrencileri, okulun atölyesinde ürettikleri geleneksel oklarla Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Bayburt'ta meslek lisesi öğrencileri, okulun atölyesinde ürettikleri geleneksel oklarla Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, hem öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi hem de ata sporu okçuluğu gelecek nesillere aktarmak için 2016'da Bamsı Beyrek adını verdiği okçuluk ekibini oluşturdu.

Kentte düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan ve yarışmalara hazırlanan ekibin ok ihtiyacının karşılanması için Milli Eğitim Bakanlığının beceri ve tasarım atölyeleri projesi kapsamında 2020 yılında okul bünyesinde Geleneksel Türk Okçuluğu Atölyesi kuruldu.

Öğrenciler burada ürettikleri okları atış alanında denerken aynı zamanda ülke çapında düzenlenecek müsabakalara hazırlanıyor.

Müdür yardımcısı Arif Köprücü, AA muhabirine, okçuluk ekibini ilk etapta öğrencilere tarih ve kültür bilincini aşılamak amacıyla kurduklarını söyledi.

Öğrencilerin boş derslerinde, öğle tatili ya da okul çıkışında atölyeye geldiğini anlatan Köprücü, "Çocuklarımız burada güzel vakit geçirip ok üretimiyle meşgul oluyor, talim yapıyorlar. Bu vesileyle zararlı alışkanlıklardan, dışarıdaki olumsuz koşullardan uzak duruyorlar hem de okçuluğun dikkati artıran özelliğini, disiplinini kazanmış oluyorlar." dedi.

Köprücü, öğrencilerin hem geleneksel Türk okçuluğunu öğrendiğini hem de yarışmalarda kullanılabilecek okları ürettiğini belirterek, "Umut ediyoruz ki ilerleyen zamanda şehrimizde kurulacak okçuluk kulüplerinin oklarını atölyemizden tedarik edeceğiz." ifadesini kullandı.

Geleneksel Türk okçuluğu yarışmalarının okul sporları arasına girdiğine işaret eden Köprücü, öğrencilerinin bu yıl yapılacak Türkiye şampiyonasına Bayburt'u temsilen katılacağını aktardı.

Arif Köprücü, Bayburt Üniversitesi ile öğrencilerin gelişimi için protokol imzalayacaklarını da ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bayburt Üniversitesi hem öğrencilerimizi yetiştireceğimiz hoca hem de fiziki alan noktasında kulübümüze destek olacak. Önümüzdeki ay yapılacak Türkiye şampiyonasına çocuklarımızı bu vesileyle götürmüş olacağız. Çocuklarımız Türkiye şampiyonasında yarışarak milli sporcu olma şansı yakalayacaklar. Ayrıca mezun olduktan sonra gerekirse okçuluk üretimiyle alakalı bir işle meşgul olabilirler ya da biliyorsunuz tarihi diziler, filmler çok ön planda. Bu dizilerde, filmlerde rol alabiliyorlar. Hatta şu anda tarihi bir dizide rol alan okçuluk ekibi öğrencimiz de mevcut."

"Vücudumuzdaki bütün stresi atmamızı sağlıyor"

Öğrencilerden Nizamettin Kalkan da okulun kendilerine sağladığı imkan sayesinde hem boş vakitlerini değerlendirdiklerini hem de güzel bir sporu tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Özellikle sınav dönemlerinde stresten kurtulmak için ok üretip atış talimi yaptıklarını ifade eden Kalkan, "Gelip burada ok yapıyoruz, ok atıyoruz, vücudumuzdaki bütün stresi atmamızı sağlıyor. Telefon veya bilgisayar oyunlarından uzaklaşıp ata sporumuz okçulukla uğraşmak güzel bir şey. Ben okçuluk sporunu ilerletmek istiyorum. Türkiye şampiyonluğuna, il turnuvalarına katılmak istiyorum. Diğer okullarımızda da okçuluk kulüpleri açılırsa bunlarla turnuvalar yapmak istiyoruz. Çok güzel bir uğraş, bütün öğrencilere tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

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Okçuluk, Türkiye, Bayburt, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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