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Kültür Sanat

Metro Müzisyenleri Ödüllendirildi

Metro Müzisyenleri Ödüllendirildi

İBB, en iyi metro müzisyenlerini seçerek ödüllerini sundu; müzik hayatı zenginleşiyor.

19.10.2024 11:29
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul; sanatçıların, akademisyenlerin ve İBB yöneticilerinin yer aldığı ödül jürisi ve halk oylaması sonucunda metro müzisyenlerinin en iyi ilk üçünü belirledi.

Metro İstanbul, Müze Gazhane'de gerçekleştirdiği etkinlikte; sanatçıların, akademisyenlerin ve İBB yöneticilerinin yer aldığı ödül jürisi ve halk oylaması sonucunda en iyi ilk üç metro müzisyenini belirledi. Üçüncülük ödülünü Cansu Kader Boşdurmaz, ikincilik ödülünü Tamay Amaç ve birincilik ödülünü Eyüp Sultan Aylar kazanırken, Jüri Özel Ödülünü ise Ece Zehra Hocaoğlu ve Harun Gülbahar ikilisi kazandı. Dereceye giren metro müzisyenlerine müzik mağazasında geçerli hediye çekleri takdim edildi. Seçilen ilk üç müzisyene İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, aranjmanlı kayıt imkanı sunacak.

"ŞEHRİN RİTMİNİ METROLARA TAŞIYORUZ"

İBB Ulaşım Grubu Başkanı ve Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Soy " Müzik, bir şehrin kimliğidir. İstanbul, müzik açısından dünyanın en şanslı şehirlerinden biri. İstanbul'un metrosu, tramvayı, caddeleri ve müzisyenleri ile kendine özgü bir ritmi var. Sanat, spor her türlü aktivite sokakta olunca ve insanlarla paylaşınca güzel. Metro müzisyenleri de bu ritmin önemli bir parçası.

Biz Metro İstanbul olarak her zaman şehirle beraber yaşıyor, şehrin ritmini ve tüm renklerini metrolara taşıyoruz. Metro alanlarını İstanbul'un kültür sanat kavşakları haline getiriyoruz. Metrolar şehirli modern yaşamın bir sembolü. Dünyanın her yerinde metro müzisyenleri, metroların önemli bir parçası olarak kabul edilir. Metro müzisyenlerimiz uzun süredir çeşitli istasyonlarımızda görev yapıyordu. Ancak bir süredir müzisyen seçmeleri yapılmıyordu. Bu yüzden, bu yıl İstanbulların daha kaliteli müzik dinleyebilmesi için bir seçme düzenlemeye karar verdik" dedi.

TER DÖKTÜLER

Ödül Jürisinde yer alan Duayen Müzisyen Cahit Berkay ise şunları söyledi: "Biz jüri olarak çok fazla bir şey yapamadık sadece kendi beğenilerimizi sunduk, asıl yarışmacılar ter döktüler diyebiliriz. Yarışmacılar yeteneklerini ortaya koydular, biz de elimizden geldiğince en iyiyi seçmeye çalıştık. Bu gece gençlerimizin sanatla olan bağı ve sanatın gücü kazandı. Sadece metro olan şehirlerde değil Anadolu'muzun her şehrinde, parklarda, bahçelerde, her köşede müzik yapılabilecek alanlar var. Oralardaki arkadaşlarımızın böyle bir amaçla bir araya gelmesine, böyle yarışmaların olmasına, ülkemizin şenlenmesine ve sevgiye çok ihtiyacımız var"

TEKİN: ÇOK FARKLI TÜRDE ÇOK İYİ MÜZİSYEN VARDI

Ödül Jürisinde yer alan Müzisyen Harun Tekin, "Çok farklı türde çok iyi müzisyen vardı. Hiç kimse haksızlığa uğradığını hissetmemeli çünkü herkes iyi. Müzik rekabetten çok ifade ile ilgili bir şey. Dolayısıyla burada bir yarışmadan ziyade bir teşvik söz konusu. Kazanmak veya kaybetmekten daha önemlisi burada bu seslerin duyulması ve eminim çok güzel bir şekilde duyulacaklar" ifadelerini kullandı.

Metro müzisyeni olmaya hak kazanan 160 müzisyen, 21-25 Ekim tarihleri arasında belgelerini teslim alacak ve 26 Ekim itibarıyla göreve başlayacaklar. Müzisyenler 1 yıl boyunca istasyonlarda performans sergileyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Metro Müzisyenleri Ödüllendirildi - Son Dakika

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