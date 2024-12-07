Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri Başladı

Mevlana\'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri Başladı

Konya'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen uluslararası anma törenleri, Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti ve muhabbet temalı yürüyüş ile başladı. Törenler, sema gösterileri ve çeşitli etkinliklerle 17 Aralık'a kadar sürecek.

07.12.2024 16:30  Güncelleme: 16:32
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KONYA'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri', 'Muhabbet Vakti' temalı yürüyüş ile başladı.

Şems-i Tebrizi Türbesi ziyaretiyle başlayan 'Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne; Konya Valisi İbrahim Akın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Türbe ziyareti sonrası valilik binası önünden başlayan yürüyüş, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Mevlana Müzesi önüne kadar, Kültür ve Turizm Bakanı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu öncülüğünde yapıldı.

SEMA TÖRENİ İLGİYLE İZLENDİ

Mevlana Müzesi'nde, Mevlana'nın sandukası başında, bir Mevlevi geleneği olan Gülbang duası (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) okundu. Daha sonra müze önündeki meydanda 'Nevbe' merasimi (Tekkelerde belirli ritim sazlarının ve seslerin iştirakiyle yapılan özel tören) gerçekleştirildi. Ardından Mevlana Kültür Merkezi'nde Kültür Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun icra ettiği sema töreni ilgiyle izlendi. 'Düğün gecesi' anlamına gelen Mevlana'nın öldüğü gün, 17 Aralık'ta Şeb-i Arus töreni ile son bulacak. Anma törenleri kapsamında sema gösterileri, söyleşiler, resim sergileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri Başladı - Son Dakika

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