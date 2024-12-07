MHP\'den \'Şambala\' Filmi Gösterimi ve Söyleşi

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MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu tarafından, Cengiz Aytmatov'un 'Beyaz Gemi' adlı romanından uyarlanan Kırgızistan yapımı 'Şambala' filminin gösterimi yapıldı ve film söyleşisi gerçekleştirildi.

MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu tarafından Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, MHP Genel Başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız, Mustafa Kalaycı ve Zühal Topcu ile milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Kırgız Türkü yazar Cengiz Aytmatov'un, Issık Göl civarında dedesiyle yaşayan Kırgız çocuğun başından geçenleri anlattığı ve dönemin Sovyetler Birliği yönetimine eleştiri getiren 'Beyaz Gemi' romanından uyarlanan 'Şambala' filmi, programda gösterildi. Film gösteriminin ardından yönetmen Artıkpay Süyündükov ile söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikte, yönetmen Süyündükov'a plaket verildi.