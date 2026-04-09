Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mimar Sinan Kayseri'de Anıldı

09.04.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri'de düzenlenen törende Sinan anıldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanında yükselen eserleriyle hafızalara kazınan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle anıldı.

Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türk dünyasının yetiştirdiği önemli kişilerden birinin de Mimar Sinan olduğunu belirten Çiçek, "Mimar Sinan'ı ne kadar anlatsak az. Mimar Sinan'ın doğduğu köy bizim göz bebeğimiz. Burası bizim vefa borcumuz olan yer. Mimar Sinan'ı unutmadığınız ve unutturmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Mimar Sinan'ın Osmanlı'nın ihtişamını eserlerine yansıttığını ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Mimar Sinan'ın 400'den fazla eser ortaya çıkardığını anlattı.

Dursun, Mimar Sinan'ın inanılmaz bir mimar ve dünyaca tanınan bir isim olduğunu belirtti.

Programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve davetliler katıldı.

Protokol ve ziyaretçiler, konuşmaların ardından Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü evi gezdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Mimar Sinan, Kayseri, Kültür, Mimar, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Esra Erol’da şok sözler Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:46:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.