Kütahya\'da \'Minik Fotoğrafçıların Vizöründen Büyük Dünyalar\' sergisi açıldı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ilkokul öğrencilerinin fotoğrafçılık eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından hazırladıkları "Minik Fotoğrafçıların Vizöründen Büyük Dünyalar" temalı fotoğraf sergisi ve belge takdim programına katıldı.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Fotoğraf Eğitmeni Amil Üçbaş tarafından verilen fotoğrafçılık kursunda eğitim alan öğrenciler, kurs süresince edindikleri bilgi ve deneyimleri objektiflerine yansıtarak ortaya koydukları eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu. Birbirinden farklı bakış açılarıyla hazırlanan fotoğraflar, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Sergiyi dolaşarak öğrencilerin çalışmalarını tek tek inceleyen Başkan Kahveci, minik fotoğrafçılarla sohbet edip eserleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin fotoğraf sanatına olan ilgisinin ve ortaya koydukları çalışmaların takdire değer olduğunu ifade eden Kahveci, çocukların sanatsal faaliyetlerle erken yaşta buluşmasının önemine dikkat çekti.

Program kapsamında kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. Başkan Kahveci, öğrencileri gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı tebrik ederken, ailelerine ve eğitim sürecinde emeği bulunan eğitmenlere teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Kahveci, çocukların sanatla iç içe yetişmesinin hem kişisel gelişimlerine hem de toplumsal farkındalıklarının artmasına katkı sağladığını belirterek, bu tür eğitim ve kültür faaliyetlerinin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

Başkan Kahveci, ayrıca KÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yıldız başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrencilerin gelecekte de sanatsal başarılarını sürdürmelerini temenni etti. - KÜTAHYA