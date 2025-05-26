Miniklerden Yerli Araçlara Klip - Son Dakika
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Kültür Sanat

Miniklerden Yerli Araçlara Klip

Miniklerden Yerli Araçlara Klip
26.05.2025 12:06
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Bursa'daki anaokulu öğrencileri, yerli araçları tanıtan klip ile Milli Teknoloji Hamlesi'ni öğrendi.

Bursa'da bir anaokulunun öğrencileri, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla üretilen yerli araçları öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları kliple öğrendi.

Kentte 11 yıldır faaliyet gösteren Genç Kardelen Anaokulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri, yerli savunma sanayisi araçları için TEKNOFEST kapsamında hazırlanan "Biz yaptık" şarkısıyla klip hazırladı.

"KIZILELMA", "AKINCI", "HÜRKUŞ", "PARS" gibi yerli savunma sanayisi araçlarının fotoğraflarını elinde tutan 3-6 yaş grubundaki öğrencilerin şarkıya eşlik ederek çektiği klip, sosyal medyada ilgi gördü.

Eğitim kurumunun müdürü Fehime Şişli, AA muhabirine, okul öncesi eğitimin çocukların sosyal ve zihinsel gelişimleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Eğitim yöntemleri ve yaptıkları etkinliklere değinen Şişli, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla üretilen yerli ve milli araçları eğlenirken öğretmek amacıyla öğrencilerle klip hazırladıklarını dile getirdi.

Şişli, şöyle devam etti:

"Her hafta pazartesi günleri velilerimize haftalık planlarımızı atıyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız toplantıda o ay planlarımızın içinde sanayi ve teknolojinin gelişimi vardı. Neden yerli ve milli kendi Türk sanayi devrimlerimizden bahsetmediğimizi konuştuk. Çocuklarımız genel olarak Batı kültürüne özenti şeklinde 'Batman', 'Örümcek Adam' gibi karakterlerle yetişiyor, bizim de PARS, AKINCI, HÜRKUŞ gibi kahramanlarımız var."

Fehime Şişli, klip sayesinde minik öğrencilerin milli araçları merak edip araştırmaya başladıklarını, Milli Teknoloji Hamlesi hakkında öğretmenlere sorular yönelttiklerini dile getirdi.

Sloganları "Severek öğrenelim, öğretirken eğlenelim"

Okulun "Severek öğrenelim, öğretirken eğlenelim" şeklinde bir sloganının olduğunu belirten Şişli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de bu slogan çerçevesinde çocuklarımıza savunma ve teknoloji devriminde ülkemizin neler yaptığını ve ülkemizdeki kahramanları bir video klip ile eğlenerek öğretmek istedik. Aklımıza böyle bir şey geldi. Ardından videoyu çektiğimizde çocuklarımızdan 'Hocam Pars kim, Akıncı kim?' gibi sorular geldi. Bu bizi de çok mutlu etti. Amacımız çocuklarımıza yerli ve milli teknolojimizi, savunma sanayimizi öğretmek, kahramanlarımızı entegre etmek, ülkemize hizmet etmekti. Bu sayede nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Şişli, bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Miniklerden Yerli Araçlara Klip - Son Dakika

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