Moliere'in 'Kibarlık Budalası' Başakşehir'de sahnelendi

Moliere'nin 'Kibarlık Budalısı' isimli komedi oyunu Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Başakşehir Belediyesi'nin yeni kültür sanat sezonu konser, söyleşi, atölye ve tiyatrolar ile devam ediyor. Sezon, Fransız oyun yazarı Moliere'nin 'Kibarlık Budalası' isimli komedi oyunuyla açıldı.

SAF BİR ADAMIN HİKAYESİ

Oyunda, Fransa'da cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain'in asilzade olma yolundaki hikayesi anlatıldı. Soylu sınıfa girmek, soylu bir Markiz'i baştan çıkarmak ve kızını da bir soyluyla evlendirmek isteyen Jourdain'in başından geçenler sahnelendi.