Mor Cepken ile Yörük Kültürü Tanıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mor Cepken ile Yörük Kültürü Tanıtıldı

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği, üniversite öğrencilerine Yörük kültürünü tanıttı ve tiyatro oyunu sergilendi.

12.05.2025 17:26
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Sessiz çığlığın simgesi 'Mor Cepken' gençlerden tam not aldı

Yörük kültürü üniversiteli gençlere tanıtıldı

AYDIN - Aydın Yörük Efe Kültür Derneği tarafından üniversite öğrencilerine Yörük kültürü anlatıldı. Gelin alma, kına gecesi ve kadınları koruyan mor cepken geleneğinin anlatıldığı tiyatro oyunu ise izleyenlerden tam not aldı.

Aydın'da Yörük kültürünün tanıtılması ve genç nesiller tarafından öğrenilmesi amacıyla çalışmalarına devam eden Aydın Yörük Efe Kültür Derneği, üniversiteli öğrenciler ile bir araya geldi. Üniversite kampüsünde kurulan çadırda öğrencilere Yörük kültürü tanıtıldı. Unutulmaya yüz tutmuş örf ve adetlerin anlatıldığı etkinlikte ayrıca dernek üyeleri tarafından mini bir tiyatro oyunu sergilendi. Oyunda Yörük kültüründe gelin alma, kına gecesi ve kadınları korumayı amaçlayan "mor cepken" gelenekleri canlandırıldı. Evlendikten sonra koca evinde kötü muamele gören gelinlerin, çeyiz sandığında bulunan mor cepkeni giyerek köy meydanında dolaşmasını ve şiddet gördüğünü sessiz bir şekilde anlatmasını sağlayan "mor cepken" geleneğinin canlandırıldığı oyun izleyenlerden tam not alırken, uzun süre ayakta alkışlandı.

"Mor cepken kadınları koruyan bir gelenektir"

Özellikle günümüzde kadınları korumak ve kollamak için uygulanan çalışmaların Yörüklerin mor cepken geleneğinden geldiğini ve mor cepkeninin kadını koruyan bir örf olduğunu ifade eden Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kenar, "Üniversite öğrencilerimizin bahar etkinlikleri kapsamında biz de dernek olarak bir katkı sunmak istedik. Onunla ilgili temsili eski geleneklerimizi yansıtan gelin alma ve onun devamında Yörük geleneklerinde, Türk adetlerinde çok önemli olan mor cepken adetini canlandıracağız. Yörüklerin mor cepken adeti değişik şeylerde mor çatı, mor kadınlar gibi isimlerle kadınları koruma amaçlı yapılmıştır. Ama oyunda sergilediğimiz gibi esas kadın koruması en güzel bizim Yörük geleneklerinde anlatılmıştır. Mor cepken, Yörüklerde gelin evlenirken, sandığına koyuluyor. Gelin, baba evinden ayrılıp, eşi ile birleştikten ayrı bir obaya yerleştikten sonra eğer orada kötü muamele görürse, kötü davranılırsa, yaşayamayacak duruma gelirse o zaman mor cepkenini giyer ve obanın yüksek bir yerine oturuyor. Bunun anlamı ise 'ben artık burada yaşayamıyorum. Beni kurtarın' demek. O zaman da akrabalar gelini sahipleniyor, eşini dışlıyor ve gelini kurtarıyorlar. Mor cepkenin anlamı ve amacı bu" dedi.

Geçmişten gelen iyi olan her şeyi gençlere aktarmayı istediklerini sözlerine ekleyen Başkan Kenar, "Gençlerin kötü örnek olmaması, iyi yetişmesi, folklorumuzu öğrensin, geleneklerimizi bilsin, yaşantımızı öğrensin, iyi olan şeyleri öğrensin. Biz iyi olan ne varsa geçmişten bugüne gelen, gençlerimize bunu öğretip, iyi bir nesil yetişmesine katkı sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca etkinlikler kapsamında Yörük çadırında öğrencilere Yörüklerin kullandığı eşyalar tanıtıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından öğrencilere keşkek ikram edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mor Cepken ile Yörük Kültürü Tanıtıldı - Son Dakika

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