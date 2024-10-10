Moskova Moda Haftası\'nda Sürdürülebilir Moda Vurgusu

Kültür Sanat

MOSCOW Fashion Week (Moskova Moda Haftası), 4-9 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın başkentinde gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından 80'den fazla moda markasını buluşturan etkinlik, konuklara canlı moda gösterilerine katılma fırsatının yanı sıra, bir moda konferansında yer alma, kısa film festivali World Fashion Shorts'ı izleme ve tasarımcıların uluslararası showroom'unu ziyaret etme olanağı tanıdı.

Moscow Fashion Week'in konukları arasında, daha önce düzenlenen BRICS+ Fashion Summit (BRICS+ Moda Zirvesi) kapsamında Rusya'yı ziyaret eden Uluslararası Konfeksiyon Federasyonu (IAF) Başkanı Cem Altan da yer aldı. Dünya modasındaki güncel mesele ve trendler hakkında konuşan Cem Altan, sürdürülebilir ve teknik kumaşlar kullanan moda tasarımlarının, günümüz endüstrisinde hızla ağırlık kazanan en önemli unsur olduğunu vurguladı. Altan, "El dokuması etnik kumaşlar, önümüzdeki yıllarda en çok göreceğimiz moda malzemeleri olacak" dedi.

MARKA SUNUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Moscow Fashion Week'te izleyicilerin dikkatini çeken bölümler arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ANGELO ESTERA ve Endonezya'dan RAEGITAZORO markalarının sunumları yer aldı.

ANGELO ESTERA, zarafet, sofistike bir tarz yayan Elysium Blooms koleksiyonunu sergiledi. Büyüleyici çiçek tasarımları, Ortadoğu markasına özgü geleneksel işlemelerle kusursuz bir şekilde harmanlanmıştı.

Endonezyalı RAEGITAZORO markası ise geri dönüşüm trendini benimsedi. Koleksiyon, tamamen kullanılmayan üretim kumaşlarının artıklarıyla yapıldı. Tasarımcı koleksiyonunu, pamuk, spandeks, polyester ve organze gibi malzemeleri kullanarak oluşturdu. Podyumda, cesur ve göz alıcı neon görünümler, daha sade bir siyah-beyaz paletle birlikte yer alırken, fütüristik, bazen de cesur 32 hazır giyim ürünü sergilendi.

RUS MARKALARINDAN YENİ KOLEKSİYONLAR

Rus markası Measure, eski Kafkas geleneklerini modernliğin hızlı temposuyla dönüştürdüğü ve sporun sadece bir hobi değil, kültürel kimliğin önemli bir parçası olduğu Sonbahar-Kış koleksiyonunu sundu.

Rus markası Soroka On Course'un yeni koleksiyonunun ana özellikleri arasında keskin çizgiler, kademeli kıvrımlar, net şekiller, drape kumaşlar, sade renk paleti ve elbette yüksek kaliteli materyaller ile usta bir terzilik yer alıyor.

ÖNCESİNDE MODA ZİRVESİ YAPILDI

Moscow Fashion Week'in yanı sıra, Rusya'nın başkentinde 100'den fazla ülkenin katılımıyla uluslararası BRICS+ Fashion Summit de gerçekleştirildi. BRICS üyesi ülkeler ve diğer devletlerin moda endüstrisinden temsilcileri bir araya getiren zirve, deneyim paylaşımı yapmaya, güncel trendleri konuşmaya ve işbirliği fırsatları yaratmaya uygun bir platform sundu. Katılımcılar, Rus tasarımcıların çalışmalarını keşfederken, moda endüstrisinde sürdürülebilir kalkınma, yenilikler ve teknolojinin moda dünyasına etkisi gibi konuları tartışma fırsatını da buldu.