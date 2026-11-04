MSKÜ Gastronomi öğrencileri Bodrum'da birincilik kupası, 1 altın ve 6 gümüş kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MSKÜ Gastronomi öğrencileri Bodrum'da birincilik kupası, 1 altın ve 6 gümüş kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSKÜ Gastronomi öğrencileri Bodrum\'da birincilik kupası, 1 altın ve 6 gümüş kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Bodrum'daki Gastrofest 2026'da birincilik kupası, 1 altın ve 6 gümüş madalya kazandı. Öğrenciler, yerli ve yabancı katılımcıların yer aldığı yarışmada üniversiteyi temsil etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Bodrum'da gerçekleştirilen "Gastrofest 2026 Uluslararası Aşçılık Yarışması"na adını altın harflerle yazdırdı. Yarışma kapsamında Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, üniversite ekip ve bireysel kategorilerinde birincilik kupası, 6 gümüş madalya ve 1 altın madalya kazandı.

Yerli ve yabancı yarışmacıların katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Gastro Bodrum Fest 2026 kapsamında düzenlenen aşçılık yarışmalarında öğrenciler, farklı kategorilerde bilgi, beceri ve mesleki yetkinliklerini sergileme fırsatı buldu.

Üniversite ekip kategorisinde İsmet Dural, Sümeyye Zeybek ve Mehmet Bahçeci birincilik kupasını kazanırken, aynı ekip yarışmanın bir diğer değerlendirmesinde gümüş madalya elde etti. Kıymet Can, Nuray Üzüm ve Mehmet Talha Horuz'dan oluşan üniversite ekibi ise gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bireysel yarışmalarda ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Ömer Saçar, restoran balık tabağı kategorisinde altın madalya kazanarak üniversitemizi gururlandırdı.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şaban Kargiglioğlu, yarışmada elde edilen başarıların öğrencilerin mesleki gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Şaban Kargiglioğlu, "Üniversitemizi International Gastro Bodrum Fest 2026 kapsamında düzenlenen Uluslararası Aşçılık Yarışması'nda başarıyla temsil ederek önemli dereceler elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini uygulamaya aktararak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda deneyim kazanmaları bizler için son derece kıymetlidir. Elde edilen başarılarda emeği bulunan öğrencilerimize ve akademik kadromuza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGastronomiBodrumTurizmEğitimGümüşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Cengiz Han’ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu Tam 11 isim var Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:49
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
16:29
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:09:42. #7.12#
SON DAKİKA: MSKÜ Gastronomi öğrencileri Bodrum'da birincilik kupası, 1 altın ve 6 gümüş kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android