MSKÜ Gastronomi öğrencileri Bodrum\'da birincilik kupası, 1 altın ve 6 gümüş kazandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Bodrum'da gerçekleştirilen "Gastrofest 2026 Uluslararası Aşçılık Yarışması"na adını altın harflerle yazdırdı. Yarışma kapsamında Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, üniversite ekip ve bireysel kategorilerinde birincilik kupası, 6 gümüş madalya ve 1 altın madalya kazandı.

Yerli ve yabancı yarışmacıların katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Gastro Bodrum Fest 2026 kapsamında düzenlenen aşçılık yarışmalarında öğrenciler, farklı kategorilerde bilgi, beceri ve mesleki yetkinliklerini sergileme fırsatı buldu.

Üniversite ekip kategorisinde İsmet Dural, Sümeyye Zeybek ve Mehmet Bahçeci birincilik kupasını kazanırken, aynı ekip yarışmanın bir diğer değerlendirmesinde gümüş madalya elde etti. Kıymet Can, Nuray Üzüm ve Mehmet Talha Horuz'dan oluşan üniversite ekibi ise gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bireysel yarışmalarda ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Ömer Saçar, restoran balık tabağı kategorisinde altın madalya kazanarak üniversitemizi gururlandırdı.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şaban Kargiglioğlu, yarışmada elde edilen başarıların öğrencilerin mesleki gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Şaban Kargiglioğlu, "Üniversitemizi International Gastro Bodrum Fest 2026 kapsamında düzenlenen Uluslararası Aşçılık Yarışması'nda başarıyla temsil ederek önemli dereceler elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini uygulamaya aktararak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda deneyim kazanmaları bizler için son derece kıymetlidir. Elde edilen başarılarda emeği bulunan öğrencilerimize ve akademik kadromuza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.