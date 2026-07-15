Muğla\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi

Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı kapsamında bisiklet yarışı startı verildi, anma çadırı açıldı, şehitler için fidan dikildi ve şehitlik ziyaret edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programları Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın yanı sıra Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında dokuzuncusu düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı'nın startı verildi. Sporcular, Vali İdris Akbıyık ve protokol üyelerinin işaretiyle Marmaris yönüne hareket etti. Bisiklet yarışının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan 15 Temmuz Anma Çadırı düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri çadırı dolaşarak sergilenen fotoğraf ve materyalleri inceledi.

Programda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 253 kişinin şehit olduğunu, binlerce kişinin ise gazi olduğunu hatırlatarak tüm şehitlere rahmet diledi. Muğla'nın darbe girişimi sırasında en büyük mücadelenin verildiği illerden biri olduğunu belirten Akbıyık, "Muğlalılar Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletin ve milletin iradesine sahip çıktı ve hainlere hak ettikleri dersi verdi. Bu topraklar binlerce şehidin kanıyla sulanmış kutsal topraklardır. Nasıl Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda bu vatan can pahasına savunulduysa, 15 Temmuz'da da ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen hain darbe girişimine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde izin verilmemiştir. Türk milleti hiçbir ayrım gözetmeden sokaklara çıkarak devletine, bayrağına ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Hainler bir daha buna cesaret edemeyecektir" dedi.

Program kapsamında daha sonra Menteşe ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikim ve sulama etkinliği gerçekleştirildi. Vali Akbıyık, protokol üyeleri ve şehit aileleri tarafından dikilen fidanlara can suyu verildi.

Anma programı il merkezindeki şehitlik ziyaretiyle devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bırakarak şehit aileleriyle bir araya geldi. - MUĞLA