Muğla'da Uluslararası Çocuk Şenliği buluşması
Muğla'da Uluslararası Çocuk Şenliği buluşması

Muğla\'da Uluslararası Çocuk Şenliği buluşması
24.04.2026 11:10  Güncelleme: 11:11
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenliği'nde büyük gala gecesi düzenlendi.

Şenlik kapsamında Menteşe'ye gelen yabancı çocuk grupları, kendi ülkelerine özgü halk oyunları ve kültürel performanslarını sahneleyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Rengarenk kostümleri ve enerjik gösterileriyle sahne alan çocuklar, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.İlgiyle takip edilen gala programına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da katıldı. Başkanlar, çocukların bayram sevincine ortak olarak sahne performanslarını izledi. Farklı ülkelerden gelen çocukların aynı sahnede buluşması, coşkulu anların yaşanmasına neden oldu. Ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program sonunda çocuklar birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, 23 Nisan, Çocuk, Muğla, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 11:23:35.
