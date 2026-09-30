Muğla Menteşe'deki erkek öğrenci yurdunda sanat ve spor etkinlikleri yıl boyu sürecek - Son Dakika
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Muğla Menteşe'deki erkek öğrenci yurdunda sanat ve spor etkinlikleri yıl boyu sürecek

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Muğla Menteşe\'deki erkek öğrenci yurdunda sanat ve spor etkinlikleri yıl boyu sürecek
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Muğla Menteşe'deki Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler için resim, seramik ve sportif etkinlikler düzenleniyor. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Uluslararası Gençlik Merkezi iş birliğindeki faaliyetlerin yıl boyu süreceği bildirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda, gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Muğla Erkek Öğrenci Yurdunda, Uluslararası Gençlik Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen faaliyetlerle öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri hedefleniyor.

Yurt bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerde resim, seramik ve el sanatları başta olmak üzere farklı sanat atölyelerine yer verilirken, öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak çeşitli sportif ve sosyal faaliyetler de gerçekleştiriliyor.

Düzenlenen çalışmalar sayesinde öğrencilerin yalnızca akademik yaşamlarına değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerine, sosyal iletişim becerilerine ve sanatsal yeteneklerine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle gençlere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini keşfetme fırsatı sunulurken, öğrencilerin farklı alanlarda yeni deneyimler kazanmasına da imkan sağlanıyor. Etkinliklerin, yurt ortamının sosyal ve kültürel açıdan daha aktif hale gelmesine katkı sunduğu belirtildi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Uluslararası Gençlik Merkezi iş birliğinde, gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden gelişimlerini destekleyen faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGençlikMenteşeKültürEğitimMuğlaSporSon Dakika

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