Bodrum'da 300'den fazla kişi aynı anda zeybek oynadı - Son Dakika
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Bodrum'da 300'den fazla kişi aynı anda zeybek oynadı

29.08.2022 22:14
Bodrum'da 300'den fazla kişi aynı anda zeybek oynadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişi, aynı anda zeybek oynadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişi, aynı anda zeybek oynadı.

Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Turgutreis Atatürk Meydanı'nda toplu zeybek ve harmandalı oynandı.

Aralarında çocukların da olduğu vatandaşlar, üzerlerinde Türk bayrağını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı yazılı kırmızı-beyaz kıyafetleriyle oyuna katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı toplu gösteride güzel görüntüler oluştu.

Kalabalığa, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da eşlik etti.

Toplu gösteri havadan drone ile de görüntülendi.

YORUMLAR
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Bodrum'da bir kişi ormanlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu Bodrum'da bir kişi ormanlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu Başından vurulmuş halde ormanlık alanda bulundu Başından vurulmuş halde ormanlık alanda bulundu
Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da 300'den fazla kişi aynı anda zeybek oynadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'da 300'den fazla kişi aynı anda zeybek oynadı - Son Dakika
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