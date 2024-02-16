Muğla'nın Datça ilçesinde Badem Çiçeği Festivali başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muğla'nın Datça ilçesinde Badem Çiçeği Festivali başladı

Muğla\'nın Datça ilçesinde Badem Çiçeği Festivali başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali'nin ikinci gününde kortej yürüyüşü düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi tarafından organize edilen festival kapsamında, Şenkaya Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı. Festivalde renkli görüntülerin oluştuğunu belirten Datça Kaymakamı Murat Atıcı, etkinliğin farklı noktalarda devam edeceğini söyledi. Festival, 18 Şubat'ta sona erecek.

16.02.2024 18:19  Güncelleme: 18:20
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Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali'nin ikinci gününde, kortej yürüyüşü düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi tarafından organize edilen festival kapsamında, Şenkaya Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, festivale katılanlara teşekkür ederek, etkinliğin farklı noktalarda sürdüğünü ifade etti.

Festivalde renkli görüntülerin oluştuğunu anlatan Atıcı, "Badem çiçekleri arasında beş bölgede birçok yerde hem açılan stantlarımızda hem sanatçılarımızla ve gösterilerle inşallah misafirlerimizi memnun edeceğiz. Türkiye'nin güler yüzlü esnafı Datça'dadır." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program, halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Festival, 18 Şubat'ta sona erecek.

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Kaynak: AA

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