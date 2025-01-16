Mustafa Erol'un 'Beynimdeki Yıldızlar' Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mustafa Erol'un 'Beynimdeki Yıldızlar' Kitabı Tanıtıldı

Serebral palsi hastası Mustafa Erol, burnuyla yazdığı ikinci kitabını tanıttı.

16.01.2025 14:18
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Aydın'ın Efeler ilçesinde "serebral palsi" hastalığı nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol'ün burnuyla yazdığı ikinci kitabı "Beynimdeki Yıldızlar" için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlendi.

Efeler ilçesinde, "serebral palsi" hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Erol, 2009'da burnuyla kullandığı bilgisayarda yazmaya başladığı ve "Herkes beni engelli sanıyo" ismini verdiği kitabı 7 yılda bitirdi.

Erol, ikinci kitabı olan "Beynimdeki Yıldızlar"ı da aynı yöntemle 5 yılda yazdı.

Kitap için Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde tanıtım ve imza günü etkinliği gerçekleştirildi.

Aydın Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Demir ile kütüphanenin müdür vekili Ayşen Öçalan'ın konuşma yaptığı programda Mustafa Erol'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinliğe, Erol'un annesi Hatice, babası Emin ile kardeşi Dilek Erol ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mustafa Erol'un 'Beynimdeki Yıldızlar' Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika

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