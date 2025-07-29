MÜYORBİR 25. Yılını Konserle Kutlayacak

MÜZİK Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 25'inci yılını İstanbul Festivali kapsamında 12 Ağustos akşamı 'Rüya Gibi Bir Gece' ile kutlayacak.

MÜYORBİR'in düzenleyeceği gecede benzersiz ses tekniği ve duygu yüklü şarkılarıyla Cem Adrian, pop ve rock tarzını ustalıkla kaynaştıran Gökhan Türkmen, muhteşem sahne performansıyla Hande Yener, Anadolu ezgilerini güçlü yorumculuğuyla müzikseverlerle buluşturan Kubat, etkileyici ses rengiyle kısa zamanda geniş kitlelere ulaşan Melek Mosso ve zamansız şarkılarıyla gençlere örnek olan usta yorumcu Nükhet Duru sahne alacak.

Rüya Gibi Bir Gece'ye ilişkin detayları paylaşmak üzere MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel, Festival Park Yenikapı'da bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve Rüya Gibi Bir Gece ile ilgili olarak şunları ifade etti:

"MÜYORBİR 5846 sayılı kanunla kurulmuş, Türkiye'deki yorumcuların haklarını takip eden bir telif birliği. 25 senedir yorumcu sanatçılarımızın telif mücadelesinde onların yanındayız, onların destekçisiyiz. 25'inci senemiz için çok sayıda etkinlikler yaptık, çalıştaylar, paneller düzenledik. En önemli etkinliğimiz ise 12 Ağustos gecesi olacak. Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru hiçbir ücret talep etmeden MÜYORBİR'e katkı sağlamak için bu konseri verecekler. Bu konserin gelirini MÜYORBİR üyelerinin yararına kullanacağız. Çok mutluyum çünkü Türkiye'de telif haklarının ne yazık ki Avrupa'daki gibi 150-200 senelik bir geçmişi yok, henüz emekleme çağındayız. Buradan yürüme çağına ve sonra koşma çağına ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'ne de teşekkür ediyorum. Kendileri İstanbul Festivali'nde bize hiçbir ücret talep etmeden sahnelerini açtılar. Sanatseverlerin 12 Ağustos'taki bu eşsiz, rüya gibi geceyi kaçırmamasını isterim. Çünkü ülkenin bu kadar değerli ismini bir araya getirmek çok da kolay değil" dedi.

Rüya Gibi Bir Gece sanatçılarından ve aynı zamanda MÜYORBİR İletişim ve Sosyal İlişkiler Başkanı Nükhet Duru ise "25 yılımızı idrak ederken böylesi güzel bir konseri gerçekleştirebilmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bütün seyircilere, dinleyicilere ve sanat camiasına birlik, beraberlik ve birbirimizi koruyan bir biçimde çalıştığımızı,yarınlara daha umutla, daha hakkaniyetli olarak baktığımızı göstereceğiz. Adı üzerinde, rüya gibi bir gece yaşatmak istiyoruz. Pek tabii her birimizin bunu özveri, sevinç ve de gururla kabul ettiğini söylemek isterim. Her birimiz birbirimizi aradık. Tek bir cümleyle 'Tabii ki oradayım'dedik. Bu yüzden de çok mutluluk duydum. Neden derseniz, insan gerçekten omuz omuza birlikte el ele yürüdüğünde bir yol alabilir. Bu telif hakları olur, farklı sosyal haklar olur. Bunları yapabilmek ve kendimiz içingeri alabilmek ancak birlik olursak, ancak aynı fikri paylaşırsak pekleşebilir" diye konuştu.

Gazeteci ve prodüktör Ali Rıza Türker, 25 yıl önce Kurucu Genel Sekreter olarak başladığı MÜYORBİR yolculuğunda, az sayıda insanla engelleri aşarak buralara geldiklerini, bu nedenle büyük bir mutluluğu paylaştıklarını aktararak, bu gecenin ortaya çıkışında emeği olan MÜYORBİR Yönetim Kurulu Üyelerine, sahne alacak sanatçılara ve Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'ne teşekkürlerini sundu. Teşekkürünün bir nişanesi olarak, MÜYORBİR adına Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel'e bir Aşık Veysel plağı hediye etti.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel de konuşmasında Rüya Gibi Bir Gece'nin İstanbul Festivali'nin başlangıç ruhuyla tam olarak örtüştüğünden kendileri için özel bir önem taşıdığını belirterek, İstanbul Festivali için kurdukları uluslararası standartlarda eşi benzeri olmayan sahnede MÜYORBİR'in 25'inci yılını kutlayacak olmaktan ve Türk müzik tarihine isimlerini altın harflerle yazdırmış sanatçıları ağırlayacak olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Özlem Adıgüzel, İstanbul Festivali'nde böylesi bir yıldızlar geçidini erişilebilir fiyatlarla izlenebilir kıldıklarından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.