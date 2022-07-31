Müze kent Safranbolu'da Türkiye'nin ilk 'Lokum ve safran müzesi' kuruldu - Son Dakika
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Müze kent Safranbolu'da Türkiye'nin ilk 'Lokum ve safran müzesi' kuruldu

31.07.2022 14:30
Müze kent Safranbolu'da Türkiye'nin ilk 'Lokum ve safran müzesi' kuruldu

Müze kent Safranbolu'da Türkiye'nin ilk 'Lokum ve safran müzesi' kuruldu Bir kazan, bir makas ve bir terazi ile başlayan serüven şimdi müzede tanıtılıyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve içinde barındırdığı Osmanlı kültürü ve yapıları ile...

Müze kent Safranbolu'da Türkiye'nin ilk 'Lokum ve safran müzesi' kuruldu

Bir kazan, bir makas ve bir terazi ile başlayan serüven şimdi müzede tanıtılıyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve içinde barındırdığı Osmanlı kültürü ve yapıları ile açık hava müzesi olan Safranbolu'da Türkiye'nin ilk lokum ve Safran müzesi kuruldu.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran tarihi ilçe, zamanda yolculuk yapmak isteyen turistlerin uğrak yeri oluyor.

"Korumanın başkenti" unvanının yanı sıra Osmanlı'nın şehir hayatı, yaşantısı ve mimarisiyle Osmanlı'nın parmak izi olarak adlandırılan Safranbolu'da, çikolata, kahve, kent tarihi ve kaymakamalar evi müzesinden sonra kendisiyle özleşen lokum ve adını aldığı Safran'ı anlatan Türkiye'nin ilk 'Lokum ve Safran' müzesi de kuruldu.

3 katlı tarihi bina içerisine kurulan ve tamamlanmak üzere olan 'Lokum ve Safran Müzesi' ile ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere lokumun yapımından safranının üretiminin geçmişten günümüzü gelen serüveni anlatacak.

Bahçesinde de gelen misafirlerine otantik bir ortam ortam sağlayan Lokum ve Safran Müzesi işletmecisi Onur Şen, amaçlarının ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerine lokum ve safranı tanıtmak olduğunu söyledi.

Safranbolu'nun 3 meşhur unsuru olduğunu aktaran Şen, " Bunların biri ismini aldığı Safran çiçeği, diğeri namını yaymış Osmanlı mimarisi ile oluşturulmuş evleri, üçüncüsü ise bizde hediyelikle birleşmiş Safranbolu lokumu. Gelen misafirlerimizi aynı bina içinde hem Safranbolu evini gezsin, hem lokumun nasıl yapıldığını görsünler hem de safran üretimini daha detaylı bir anlatmak için üçünü bir araya toplayacağımız özel bir yer yaptık. Kurulum çalışmalarımız devam ediyor ve gelen misafirlerimizi geri çevirmeyerek onlardan hiçbir ücret almadan gezdiriyoruz. Şehrimizin içinde olup ta Safran'ın üretimini ve lokumun yapımını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz tek tek" dedi.

"Bir makas bir terazi ile başlayan serüven"

Bir makas ve bir terazi ile başlayan lokumun Safranbolu'da meşhur olduğunu da anlatan Onur Şen, " Lokumun kökü Osmanlı'da 16. Yüzyıla kadar dayanıyor. Şekeri ilk defa sert halden yumuşak hale Osmanlı mutfağı getirmiş. Safranbolu olarak o dönemde saray ile ilgili iyi ilişkilerimiz var. İpek yolu üzerinde önemli bir konaklama noktasıyız burada. İstanbul'a o dönem gel gitleriyle Safranbolu'ya gelen lokumun burada iyi bir tarihi var. Gelenlere lokumun ilk çıkışından Avrupa'ya yayılışına, kullanılan tarihi malzemeleri, kazanlar, teraziler, makasları sergilemeye çalışarak tanıtıyoruz" dedi.

Yakın zamanda hizmete girecek olan müzeye şimdiden kente gelen ziyaretçiler büyük bir ilgi göstermeye başladı.

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Müze kent Safranbolu'da Türkiye'nin ilk 'Lokum ve safran müzesi' kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müze kent Safranbolu'da Türkiye'nin ilk 'Lokum ve safran müzesi' kuruldu - Son Dakika
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