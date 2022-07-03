Müzeleri ücretsiz gezme imkanı sunulan gençlere Pamukkale daveti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Müzekart GNS" projesi kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, 18-25 yaş arası gençleri ücretsiz ağırlamaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" dağıtacaklarını açıklaması sonrası beyaz travertenleri, antik havuzu ve Hierapolis Antik Kenti ile dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancının uğrak noktası olan Pamukkale'deki yoğunluğun da artması bekleniyor.

Gençler proje çerçevesinde kartlarını "gencnesever.com" internet sitesinden aldıktan sonra Pamukkale ören yerini ücretsiz gezme imkanını yakalayabilecek.

Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, AA muhabirine projenin açıklanmasının ardından bölgedeki gençleri Pamukkale'de ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Müzekart GNS uygulaması tanındıkça ve yayıldıkça daha fazla gencin bölgeye geleceğine inandığını aktaran Akyol, tüm gençleri bu fırsattan yararlanmaya ve beyaz cenneti görmeye beklediklerini dile getirdi.

"Burası cennetten bir köşe"

Ören yerini gezen genç ziyaretçilerden Baran Yanar, önceden aldığı Müzekart ile giriş yaptığını belirterek, kartı olmayanlara uygulamadan yararlanmalarını önerdi.

Pamukkale'nin harika olduğunu, travertenlerde yürümenin eşsiz bir duygu yaşattığını anlatan Yanar, "İnsanın suya basmasıyla içinde bir huzur, rahatlama oluyor. Bütün genç ve üniversiteli arkadaşların burayı muhakkak görmesini isterim. Burası cennetten bir köşe. Öğrenci kartları var. Ayrıca ücretsiz Müzekart GNS kartını internet üzerinden alabilirler. Uygulama güzel. Tüm gençlerin gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu

Manisa'dan gelen Elif Kocatürk ise tavsiye üzerine geldiği Pamukkale'deki travertenlerde yürümenin harika bir duygu olduğunu, ücretsiz müze kart uygulamasını gençlerin fazlasıyla beğeneceğini kaydetti.