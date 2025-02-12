Besteleri ve müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Turhan Taşan, Mesut Şenol'un Papirüs programında müzik kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Taşan, çocukluk yıllarından itibaren müziğe duyduğu ilgiyi ve ilham kaynaklarını detaylandırdı.
Müziğe olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Turhan Taşan, "Müzikle iç içe olmamın nedeni çocukluğumda annemin Zeki Müren dinlemesinden kaynaklı" dedi. İlkokul yıllarında İsmet Nedim ve Zeki Müren gibi besteler yapmayı hayal ettiğini söyleyen Taşan, bu hayalini gerçekleştirmek için adım adım ilerlediğini dile getirdi.
Müzik kariyerindeki ilk resmi adımını 1965 yılında attığını belirten Taşan, ilk bestesini noter tasdikli hale getirdiğini söyledi. O dönemde müzik camiasındaki sanatçıların ve prodüktörlerin daha yapıcı ve destekleyici olduğuna dikkat çeken Taşan, "Plağa okunan şarkılarımın tamamını ikinci ruh halimle yaptım" ifadesini kullandı.
Sadece besteci değil aynı zamanda bir araştırmacı ve yazar olduğunu belirten Taşan, müziğe dair geniş bir arşive sahip olduğunu söyledi. "İlk kitabım kadın besteciler oldu, sonrasında ise Türk müziğinde Samsunlu sanatçılar üzerine yazdım" diyen Taşan, müziğe ve edebiyata olan ilgisinin hiç bitmediğini vurguladı. Barış Manço'nun programında çocuklar tarafından seslendirilen "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" şarkısının kendisi için özel bir anlam taşıdığını da ifade etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Müziğin ve edebiyatın izinde: Yazar ve besteci Turhan Taşan, anılarını ve eserlerini anlattı - Son Dakika
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