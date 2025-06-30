Nasuh Paşa Külliyesi Yeniden İbadete Açıldı

AYDIN'daki Nasuh Paşa Külliyesi, restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ibadete ve ziyarete hazır hale getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerden biri olan 18'inci yüzyıl yapısı Nasuh Paşa Külliyesi, kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ibadete ve ziyarete hazır hale getirildi. Külliye, yarın içindeki mescitte kılınan namazın ardından hizmete açılacak.

3 ASRI AŞKIN SÜRE HİZMET VERDİ

Nasuh Paşa tarafından 1708 yılında inşa ettirilen Külliye, han, hamam, medrese, mescit ve şadırvandan oluşan bir yapılar topluluğu olarak 3 asrı aşkın süre hizmet verdi. Aydın Valiliği ve Vakıflar Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında; külliyenin çatı, sıva, boya ve ahşap işçilikleri aslına uygun bir şekilde yenilendi. Çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde de yeniden işlevlendirilen Nasuh Paşa Külliyesi, Aydın'ın tarihi dokusunun korunması ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı yapacak.