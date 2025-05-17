İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, azar boncuğu üretiminin yaşatılması için "Nazarköy'ün İyileştirilmesi ve El Emeği Boncuk İşçiliğinin Desteklenmesi Projesi" başlatıldı.
Kemalpaşa Kaymakamlığı'nın öncülüğünde, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Nazarköy'ün simgesi olan nazar boncuğu üretimini geleneksel yöntemlerle sürdürerek kültürel mirası yaşatmayı, istihdamı artırmayı, yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.
Proje kapsamında, geleneksel cam boncuk üretimine çağdaş cam teknikleri entegre edildi. Cam Sanatları Merkezi kurularak açık alevle cam şekillendirme ve cam füzyon atölyeleri açıldı ve katılımcılara çeşitli eğitimler verildi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Nazarköy'de Boncuk Projesi Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?