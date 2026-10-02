Nemrut'ta Büyükelçi Anderson'a 34 yıllık görevliden fotoğraf hediyesi verildi - Son Dakika
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Nemrut'ta Büyükelçi Anderson'a 34 yıllık görevliden fotoğraf hediyesi verildi

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Nemrut\'ta Büyükelçi Anderson\'a 34 yıllık görevliden fotoğraf hediyesi verildi
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Adıyaman'a gelen Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jennifer Anderson, 2 bin 200 metre rakımda bulunan Nemrut Dağı'nı ziyaret etti. Yaklaşık 34 yıldır milli parkta görevli fotoğraf sanatçısı Bilal Mente, yıllar önce çektiği gün batımı fotoğrafını Anderson'a hediye etti.

Adıyaman'a gelen Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jennifer Anderson, 2 bin 200 metre rakımda bulunan ve eşsiz tarihi eserleriyle Nemrut Dağı'nı ziyaret etti. Anderson, Nemrut Dağı'nda kendisini bekleyen anlamlı sürprizle büyük mutluluk yaşadı.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jennifer Anderson, Adıyaman programı kapsamında Nemrut Dağı'nı ziyaret ederek tarihi kalıntıları ve eşsiz manzarayı yerinde gördü. Büyükelçi Anderson için Nemrut Dağı'nda özel bir sürpriz de hazırlandı.

Yaklaşık 34 yıldır Nemrut Dağı Milli Parkı'nda görev yapan ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Bilal Mente, yıllar önce Nemrut Dağı'nda çektiği eşsiz gün batımı fotoğrafını, fotoğrafın çekildiği yerde Büyükelçi Anderson'a hediye etti.

Fotoğrafı gören Anderson, karşılaştığı sürpriz karşısında büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Büyükelçinin fotoğrafı incelerken yaşadığı duygu dolu anlar kameralara da yansıdı.

Kendisine takdim edilen özel hediye için Bilal Mente'ye teşekkür eden Büyükelçi Anderson, "Böyle bir hediyeyi bu kadar yüksek bir rakımda almak benim için büyük bir mutluluk" dedi.

Nemrut Dağı'nın tarihi atmosferi ve eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen buluşma, Büyükelçi Anderson için unutulmaz bir anıya dönüştü.

Kaynak: İHA
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