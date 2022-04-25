Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi - Son Dakika
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Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi

25.04.2022 10:33
Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi

Tunceli'de nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda objektiflere yansıdı.

Tunceli'de nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda objektiflere yansıdı.

Türkiye'nin önemli milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, il merkezinden başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanıyor.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli parkta, bozayı, kurt, vaşak, tilki, su samuru, yaban domuzu, baykuş, kızıl şahin ve yaban keçisi gibi canlılar yaşıyor.

Kentte nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri de milli parktaki ormanlık alanlarda beslenirken görüntülendi.

İzlendiklerini fark eden keçiler daha sonra kayalıklara tırmanıp gözden kayboldu.

Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi
Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi
Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi
Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi
Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi

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Munzur Vadisi, Türkiye, Tunceli, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi - Son Dakika


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