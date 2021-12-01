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ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu - Son Dakika

ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu

01.12.2021 11:02

Yavru çizgili sırtlanın kuyudan kurtarılması Ekiplerin yavruyu kontrol etmesi Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Yavru sırtlan için hazırlanan yiyecekler Görevlinin yiyeceği yavru sırtlanın yanına bırakması Kafesteki yavru sırtlandan detay Doğa Koruma ve Milli Parklar 3.

Yavru çizgili sırtlanın kuyudan kurtarılması

Ekiplerin yavruyu kontrol etmesi

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi

Yavru sırtlan için hazırlanan yiyecekler

Görevlinin yiyeceği yavru sırtlanın yanına bırakması

Kafesteki yavru sırtlandan detay

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Gürkaynak ile röportaj Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düştüğü kuyuda günlerce mahsur kalan ve yaralanan hayvan, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bakımla ayağa kalktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Gürkaynak:

-"Yavrumuzun kısa sürede toparlanması için özel bakımla kemik ve etle beslemeye başladık. Yavrumuz toparlanmaya başladı. Kısa süre sonra yaşadığı bölgeye götürerek ailesine kavuşmasını sağlayacağız inşallah"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düştüğü kuyuda günlerce mahsur kalan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu, özel bakımla hayata tutundu.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yeşilözen Mahallesi kırsalında tarlada çalışan köylüler, hayvan sesi duyunca etrafı kontrol etti.

Yaklaşık 4 metre derinliğindeki sarnıçtaki hayvanı gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, günlerce sarnıçta mahsur kaldığı tahmin edilen yavru çizgili sırtlanı kurtarmak için çalışma başlattı. Zarar görmemesi için çok dikkatli davranan ekipler, çizgili sırtlanı aparat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Bitkin ve yaralı olduğu belirlenen yaklaşık 10 aylık çizgili sırtlan yavrusu, tedavi için Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada tedavi ve bakımı yapılan sırtlan özel bakımla hayata tutundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Gürkaynak, AA muhabirine, vatandaşlar ve görevliler tarafından yaralı, güçten düşmüş halde bulunup merkeze getirilen hayvanların tedavi ve rehabilitasyonunu özenle yaptıklarını söyledi.

Yaban hayatının korunması adına büyük çabalar harcadıklarını belirten Gürkaynak, doğada birçok hayvanın koruma altında olduğu ve bazı hayvanlarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Gürkaynak, Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her yıl yüzlerce hayvanın tedavi edilerek uygun yaşam alanlarına bırakıldığını ifade etti.

Yavru sırtlan ailesiyle kavuşturulacak

Nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanın Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Mehmet Gürkaynak, şöyle konuştu:

"Halfeti ilçemizin Yeşilözen kırsalında kuyuda çizgili sırtlanın mahsur kaldığını bildirmesi üzerine ekiplerimiz zaman kaybetmeden bölgeye gitti. Gece olmasına rağmen ekiplerimiz yavruyu kurtarmak için çalışma başlattı. Hayvanın zarar görmemesi için çok dikkatli davranan ekiplerimiz yavru sırtlanı kurtarıp korumaya aldı. Yavrumuz günlerce aç ve susuz kaldığı için çok bitkin düşmüş ve bazı yerlerinde hafif yaralar olmuştu. Ekiplerimiz zaman kaybetmeden yavrumuzu alıp merkeze getirip tedavi etmeye başladı. Yavrumuzun kısa sürede toparlanması için özel bakımla kemik ve etle beslemeye başladık. Yavrumuz toparlanmaya başladı. Kısa süre sonra yaşadığı bölgeye götürerek ailesine kavuşmasını sağlayacağız inşallah."

"Sırtlanlar doğa temizleyicileridir"

İnsanların yaralı sırtlan gördüklerinde zarar vermek yerine durumu çağrı merkezine bildirmesini isteyen Gürkaynak, şunları kaydetti:

"Çizgili sırtlanların yaşam alanı Fırat Havzası'nın çevresindeki bölgeler oluyor. Özellikle Halfeti, Birecik, Bozova, Siverek ile Adıyaman ve Besni ilçesinin kırsal bölgelerinde yaşıyor. Vatandaşlarımız çizgili sırtlandan çekinmemeli ve korkmamalı, kendisini tehlikede görmediği sürece saldırgan bir hayvan değil. Çizgili sırtlan doğada leşle beslenen bir nevi doğayı temizleyen temizlikçileridir. Çoğu zaman taze et yemeyen yaban hayvan türüdür. Vatandaşlarımız yaralı veya bitkin halde buldukları hayvanlara zarar vermesinler, 112 acil çağrı numarasını arayıp bize ulaşabilirler."

ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu
ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu
ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu
ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu
ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu
ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu
ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu
ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu
ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rehabilitasyon Merkezi, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu özel bakımla hayata tutundu - Son Dakika
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