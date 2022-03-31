Nesli tükenmekte olan "Hatay sarısı" emin ellerde - Son Dakika
Üye Girişi

Nesli tükenmekte olan "Hatay sarısı" emin ellerde

31.03.2022 09:54

Nesli tükenmekte olan "Hatay sarısı" emin ellerdeHATAY Hatay'da, geçmişte yaygın olarak yetiştirilen fakat devam ettirilemediği için nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve "Hatay sarısı" olarak bilinen sarı kozanın sayısı her geçen gün arttırılıyor.

Nesli tükenmekte olan "Hatay sarısı" emin ellerde

HATAY Hatay'da, geçmişte yaygın olarak yetiştirilen fakat devam ettirilemediği için nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve "Hatay sarısı" olarak bilinen sarı kozanın sayısı her geçen gün arttırılıyor.

Defne ilçesinde, belediyenin bölgeye kazandırdığı Defne Koza Evi'nde Hatay sarısında yumurta çoğaltma işlemine başlandı. Aynı zamanda burada unutulmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığını gelecek nesillere aktarıyor. Sadece Hatay'da üretimi yapılan sarı kozanın yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yumurta çoğaltma işlemi yaptıklarını belirten ipek üreticisi Fulya Kadıoğlu, Hatay sarısını 2014 yılından beri yetiştirmeye başladıklarını ifade etti.

Defne Koza Evi'nde yumurta çoğaltma işlemini yaptıklarını söyleyen Kadıoğlu, "Her sene biz bunları Nisan ayında uyandırıyoruz. İpek böceklerini sadece dut yaprağıyla besliyoruz. 35 gün boyunca yaprak yiyorlar. Yedikten sonra 10 gün boyunca kozasını örüyor. Kozasını ördükten sonra Hatay sarısı dediğimiz kozaların kelebek olmasını bekliyoruz. Onları kelebek olması için bırakıyoruz. Kelebek olduktan sonra temiz bir kağıdın üzerine koyuyoruz. Biz bunu biraz daha ilkel yöntemlerle yapıyoruz. İpekböceklerini temiz bir kağıdın üzerine koyuyoruz, böcekler yumurtalarını bıraktıktan sonra dolaba kaldırıyoruz. Her sene bu işlemi yapıyoruz. Bir böcekten 50-60 adet tohum ve yumurta elde ediyoruz. Onları bir sonraki seneye saklıyoruz. Hatay sarısının yanı sıra beyaz koza da üretiyoruz. İpek böceklerine tozlu, ilaçlı ve ıslak yaprak vermememiz gerekiyor. Biz bunları tek tek yıkıyoruz, dal olarak koparıyoruz. Sulara batırarak yıkıyoruz, asıyoruz ve kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra ipek böceklerimize bu yaprakları veriyoruz" dedi.

Kadıoğlu son olarak, "Hatay sarısı sadece Hatay'da olan bir tür. Ben 2012 yılından beri bu mesleği yapıyorum. 2014 yılında Defne Belediyesi Koza Evi olarak bu yeri açtık. Burada Halk Eğitim, İşkur ve Defne Belediyesi ortaklığı ile kurslar başlatıldı. Şimdiye kadar 70 kursiyerimiz oldu. Bu kursiyerlere ilk baştan yumurtadan başlayarak öğretmeye başladık. Dokumaya kadara kursiyerlerimize meslek edindirdik. İpliğin kalınlığına göre yaklaşık olarak 2 kilo kozamızdan bir tane şalımız oluşuyor" diye konuştu.

Nesli tükenmekte olan Hatay sarısı emin ellerde
Nesli tükenmekte olan Hatay sarısı emin ellerde
Nesli tükenmekte olan Hatay sarısı emin ellerde

YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu toplandı Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Kadıoğlu, Yumurta, Defne, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Nesli tükenmekte olan 'Hatay sarısı' emin ellerde - Son Dakika


Son Dakika
09:55 İYİ Parti'deki değişikliklerin nedeni anlaşıldı! Akşener, "ikinci adam" olarak anılan Koray Aydın'ın 2 fotoğrafına sinirlenmiş
09:54 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey'in sıradaki hedefi 'İnegöl'
09:49 Köprü trafiğinde kavga çıktı, iki grup birbirine girdi! Ambulans ilerlemekte zorluk yaşadı
09:46 Hem Putin ile hem Zelenski ile görüşen Abramovich, Ankara'da nasıl tedavi oldu? İşte enteresan trafiğin detayları
09:43 Taş ve sopalarla geldiler! Holiganlar Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırdı
09:37 Hollanda gazetesi Türk diplomasisine dikkat çekti: Ukrayna'da barış sağlanırsa, Erdoğan Nobel Barış Ödülü'nü hak eder
09:29 Kayseri'nin Talas ilçesinde Ramazan davulu çalınmayacak
09:28 İklim Elçisi seçilen Beren Saat: Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş
09:13 Ukrayna'da bir sokak sanatçısı "Bayraktar" şarkısını söyledi! Ukrayna halkı eşlik etti
09:12 The Guardian: Erdoğan, Zelenski ile Putin'i buluşturursa, dönüşü muhteşem olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 10:05:01. #1.12#
SON DAKİKA: Nesli tükenmekte olan "Hatay sarısı" emin ellerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement