Nevşehir'de Yöresel Lezzetler Festivali

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Nevşehir'de farklı lezzetler bir araya geldi

NEVŞEHİR - Anadolu'nun şahane lezzetleri 'Yöresel Lezzetler Festivali' ile Nevşehir'e taşındı. Nevşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivalde en çok ilgiyi Erzurum yöresine ait Cağ Kebabı gördü.

Festivalde Cağ Kebabı yapan Serkan Duru İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada; "Nevşehir halkı Doğu Anadolu Bölgesi'nin incisi olan Erzurum'a ait Cağ kebabına yoğun ilgi gösterdi. Bu tür festivallerimiz önümüzdeki günlerde Niğde ve Aksaray'da da devam edecek. Burada Cağ kebabımız, içli köfte, kağıt kebabı, yöresel dolma ve sarmalarımız var. Bura da satılan ürünleriniz piyasaya göre daha uygun" dedi. Vedat Özdinar da yaptığı açıklamada; "Cağ kebabı Erzurum yöresine ait ve herkes tarafından sevilen bir kebap türü. Cağ kebabı da bu bölgede olmayan bir kebap türü. Nevşehir halkına bu ürünü tattırmak ve tanıtmak için geldik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki lezzetlerin bir arada olduğu, renkli görüntülere ve eşsiz lezzetlere sahne olan festival 2000 Evler Mahallesi Pazar yerinde 14 Hazirana kadar açık kalacak.