Nevşehir Kültür Yolu Festivali dokuz günü geride bıraktı - Son Dakika
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Nevşehir Kültür Yolu Festivali dokuz günü geride bıraktı

Nevşehir Kültür Yolu Festivali dokuz günü geride bıraktı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali, konser, sergi, söyleşi, atölye, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarıyla 9 günün ardından tamamlandı. Son günde kitre bebek atölyesi, kısa film gösterimleri ve çocuk şenlikleri gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali, konser, sergi, söyleşi, atölye, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarıyla dolu dokuz günün ardından sona erdi. 1 Ağustos'ta başlayan festival kapsamında kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle Nevşehir'in tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtıldı.

Festivalin son gününde Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde Kitre Bebek Atölyesi ile Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri gerçekleştirildi. Avanos Amfi Tiyatro'daki Çocuk Köyü ve ASELSAN Çocuk Şenliği'nde ise çocuklara yönelik bilim, teknoloji, kültür ve eğlence etkinlikleri düzenlendi.

Kitre Bebek Atölyesi'nde katılımcılara Anadolu'nun geleneksel oyuncak kültürü hakkında bilgi verildi. Orta Asya'dan Osmanlı dönemine ve günümüze uzanan oyuncakçılık geleneğinin anlatıldığı etkinlikte katılımcılar kitre bebek yapımını uygulamalı olarak deneyimledi.

Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimlerinde ise 25 sanatçı ve zanaatkarın hikayelerine yer verildi. Çanakkale seramiği, kemençe yapımı, İznik çinisi ve kazaziye gibi geleneksel sanatların ele alındığı gösterimlerde kültürel mirasın günümüzde de ustalar tarafından yaşatıldığına dikkat çekildi.

Avanos Amfi Tiyatro'daki Çocuk Köyü'nde şişme oyun parkları, dijital oyunlar, atölyeler ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Halat çekme, çuval yarışı, limbo ve dev Jenga gibi etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Karagöz Atölyesi ve VR Balon Turu da çocuklara farklı deneyimler sundu.

ASELSAN Çocuk Şenliği'nde ise Tekno Macera Tırı, artırılmış gerçeklik uygulamaları, interaktif dijital kitap, Bilim Şov ve çeşitli saha etkinlikleri çocuklarla buluştu.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, festivalin yoğun bir katılımla tamamlandığını belirterek, etkinliğin Nevşehir'in tarihi, kültürel, gastronomi ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Kök, "Kapadokya'nın görkemli atmosferinde gerçekleştirilen Nevşehir Kültür Yolu Festivalimizde aziz vatandaşlarımız ve kıymetli misafirlerimizle büyük bir coşku içerisinde bir araya geldik. Yoğun bir katılımla tamamladığımız etkinlik; il, ilçe, belde ve köylerimizin tarihi, kültürel, gastronomi ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası tanıtımının yanı sıra, şehrimizin marka değerini oldukça güçlendirdi" dedi.

Festivalin gerçekleştirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Kök, başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları, yerel yönetimler, sanatçılar, sağlık ve güvenlik ekipleri, festival çalışanları ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Kök, festivale gelen ziyaretçi ve turistleri ağırlayan Nevşehir halkına da teşekkür ederek, "Böylesi kapsamlı bir etkinlik dolayısıyla şehrimize gelen ziyaretçilere, turistlere ev sahipliği yapan ve kadim misafirperverliğimizin en güzel örneklerini sergileyen Nevşehirli hemşehrilerimize de büyük bir teşekkür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nevşehir Kültür Yolu Festivali dokuz günü geride bıraktı - Son Dakika

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