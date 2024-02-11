Niğde'de 100. Yıl Millet Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Niğde'de 100. Yıl Millet Kütüphanesi Açıldı

Niğde Belediyesi tarafından yapılan 100. Yıl Millet Kütüphanesi, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılımı ile açıldı. Kütüphane, çocuklara akademik, bilimsel ve sanatsal anlamda büyük katkılar sağlamayı hedefliyor.

11.02.2024 12:54  Güncelleme: 13:23
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Niğde'de 100. Yıl Millet Kütüphanesi hizmete açıldı

NİĞDE - Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan 100. Yıl Millet Kütüphanesi, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılımı ile açıldı.

Niğde'nin 4. kütüphanesi olan 100. Yıl Millet Kütüphanesi'nin açılışında konuşma yapan Vali Cahit Çelik; "Bizim millet olarak, ülke olarak geçmişimizi iyi bilmemiz için kütüphaneler iyi bir araç. İnşallah bu kütüphanemiz de vatandaşlarımıza hayırlı olacak" dedi. AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ise konuşmasında; yapılan bu yatırımın çocuklara akademik, bilimsel ve sanatsal anlamda büyük katkılar sağlayacağını ifade ederek hayırlı olmasını temenni etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de çocukların sadece kitap okumaları için değil, fırsat eşitliği sunmak için de kütüphane yaptıklarına dikkati çekti. Özdemir; "Göreve geldiğimizde şehir merkezinde sadece bir tane kütüphane vardı. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmak adına bunun böyle olmaması gerektiğini düşündük. Özellikle çok başarılı öğrencilerimiz var ama evlerinde ders çalışma imkanı olmayan çocuklarımız da var. En güzel kütüphaneleri şehrimize kazandırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar tüm imkanları sunmaya, en güzel kütüphaneleri kente kazandırarak çocuklarımızın kitapla iç içe olmasını, derslerine çalışmalarını, internete erişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Her türlü fırsatı çocuklarımıza eşit sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde yola çıktık ve 2 yıl içerisinde dördüncü kütüphanemizin açılışını yaptık" dedi. Prof. Dr. İlber Ortaylı ise katılımcılara okumaları ve evlerine de kütüphane kurmaları tavsiyesinde bulundu. Ortaylı; "Kütüphaneleri olmayan, müzikholleri kullanılmayan, resim yapılmayan bir memleket dünyanın en iyi merkezi de olsa sıkar. İstanbul bu vasfı kaybetmeye başladıktan bu yana sıkıcı bir yer olmaya başladı" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Niğde 100. Yıl Millet Kütüphanesi kapılarını açtı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Niğde\'de 100. Yıl Millet Kütüphanesi Açıldı
Kaynak: İHA

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