Niğde'de 60 yıl sonra resmi nikah - Son Dakika
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Kültür Sanat

Niğde'de 60 yıl sonra resmi nikah

Niğde\'de 60 yıl sonra resmi nikah

Niğde'de 8 çocuk ve 20 torun sahibi Elmas Sağlam ile Ahmet Erol çifti, 60 yıl sonra resmi nikah kıydırdı. Altunhisar Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, çiftin nikahını Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun kıydı. Doygun, çiftin mutluluklarını gözlerinden okuduğunu belirtti.

23.05.2024 21:13
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Niğde'de 8 çocuk ve 20 torun sahibi Elmas Sağlam ile Ahmet Erol çifti, 60 yıl sonra resmi nikah kıydırdı.

Altunhisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yakacık köyünde resmi nikahsız yaşayan 75 yaşındaki Elmas Sağlam ile 86 yaşındaki eşi Ahmet Erol, evliliklerinin 60'ıncı yılında resmi nikah kıydırmaya karar verdi.

Altunhisar Belediyesine başvuran 8 çocuk, 20 torun sahibi çiftin nikahını Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun kıydı.

Çifte mutluluklar dileyen Doygun, "Çiftin resmi nikahlarını bizzat kıydık. Evlilik yaşamlarında örnek olan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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