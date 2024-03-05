Niğde\'de Gençler Bağlama Kursuyla Aşıklık Geleneğini Yaşatıyor

Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik merkezlerinde ücretsiz verilen bağlama kursuyla aşıklık geleneği yaşatılmaya devam ediyor.
Her yıl binlerce kişinin faydalandığı merkezler, gençlerin gelişimine destek olmayı sürdürüyor.
Bu kapsamda, bağlama eğitmeni Yaşar Teke'nin verdiği eğitime ilgi gösteren çocuk ve gençler, hem bağlama çalmayı öğreniyor hem de aşıklık geleneğini yaşatıyor.
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Sakaryalı rölyef sanatçısı Necmettin Sadıkoğlu, 13 şehit mezarından aldığı toprakları Türk bayrağı motifli tabloya dönüştürdü. Sadıkoğlu, şehit aileleriyle görüşerek toprakları temin etti ve Türkiye genelindeki 13 şehit mezarından gelen topraklarla Türk bayrağı motifi hazırladı. Bu çalışmayla tüm şehitlere şükranlarını sunmak istediklerini belirten Sadıkoğlu, motifi vefatının ardından bir müzeye bağışlamak istediğini söyledi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi. Sergide, filografi, aşçılık, pastacılık, makrome ve takı tasarımı gibi birçok ürün yer aldı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kursiyerlere teşekkür ederek, kadınların el becerilerini geliştirdiğini ve ekonomilerine destek olabilecek ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini belirtti.
17. ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali, 7 ve 8 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek. Festival kapsamında ünlü gitaristler Ozan Akyatan ve Cristina Galietto konser verecek. Ayrıca atölyelerde gitar severler bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Festivalin açılış konserini Ozan Akyatan, 8 Mart'ta ise Cristina Galietto verecek.
Marmaris Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın Ressamlar -Yazarlar Derneği ve Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Bahar Çiçekleri adlı karma güzel sanatlar sergisi Armutalan Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide kadın temalı fotoğraflar, farklı tekniklerle yapılmış tablolar ve seramik çalışmalar konukların beğenisine sunuldu.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yamanlar Mahallesi'nde yapımı süren Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulunu ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi. İnşaatta sona gelinen merkezin kısa sürede tamamlanıp, açılışa hazır hale getirileceğini belirten Başkan Sandal, 'Söz verdik, tutuyoruz. Yamanlar'ı modern ve donanımlı bir kültür merkezi ile buluşturuyoruz. Bayraklımıza hayırlı olsun' dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'teki kardeş şehir Mostar'da, Mostar Demal Bijedi Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nin yetenekli öğrencileriyle ebru atölye çalışması gerçekleştirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Medyanın ticari kaygılarını yok sayamayız. Bunu elbette anlıyoruz.
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Ramazan ayına yönelik düzenlenen 'İnanç ve Kültür Turları' başlıyor. Turlar, Eyüp Sultan Camii, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya ve Çamlıca Camii'ni kapsayacak şekilde rehber eşliğinde gerçekleştirilecek.
Menteşe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü özel etkinliklerle kutluyor. Etkinlikler arasında sağlıklı yaşam semineri ve resim sergisi yer alıyor.
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