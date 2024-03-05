Niğde'de Gençler Bağlama Kursuyla Aşıklık Geleneğini Yaşatıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Niğde'de Gençler Bağlama Kursuyla Aşıklık Geleneğini Yaşatıyor

Niğde\'de Gençler Bağlama Kursuyla Aşıklık Geleneğini Yaşatıyor

Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlik merkezlerinde ücretsiz olarak verilen bağlama kursuyla gençler, aşıklık geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Bağlama eğitmeni Yaşar Teke'nin önderliğinde gerçekleşen eğitimler sayesinde çocuk ve gençler, bağlama çalmayı öğrenerek aşıklık geleneğini sürdürüyor.

05.03.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik merkezlerinde ücretsiz verilen bağlama kursuyla aşıklık geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Her yıl binlerce kişinin faydalandığı merkezler, gençlerin gelişimine destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, bağlama eğitmeni Yaşar Teke'nin verdiği eğitime ilgi gösteren çocuk ve gençler, hem bağlama çalmayı öğreniyor hem de aşıklık geleneğini yaşatıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Niğde'de Gençler Bağlama Kursuyla Aşıklık Geleneğini Yaşatıyor - Son Dakika

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