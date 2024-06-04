Niğde'de Halk Eğitim Merkezi Özel Eğitim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Niğde'de Halk Eğitim Merkezi Özel Eğitim Şenliği Düzenlendi

Niğde\'de Halk Eğitim Merkezi Özel Eğitim Şenliği Düzenlendi

Niğde'de Halk Eğitim Merkezi özel eğitim öğrencilerince düzenlenen Özel Eğitim Şenliği'nde, engelli bireylerin başarıları ve sosyal hayatta daha etkin rol almaları vurgulandı. Programda öğrencilerin gösterileri ve etkinlikler yer aldı. Şenliğe, Niğde Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve öğrenci yakınları katıldı.

04.06.2024 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de Halk Eğitim Merkezi özel eğitim öğrencilerince Özel Eğitim Şenliği düzenlendi.

Vali Cahit Çelik, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, her vatandaşın devlet için kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

Engelli, şehit yakını ve gazilerin daha kıymetli olduğuna işaret eden Çelik, asıl engellerin fiziki değil yüreklerdeki, vicdanlardaki engeller olduğunu belirtti.

Çelik, engelli bireylerin fırsat tanındığında başarılara imza atabildiğini herkesin gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Halk Eğitim Merkezi müdürümüz tarafından 2017'de 24 öğrenciyle başlayan bu kurslarımız bu sene toplamda 51 öğrencimizle devam etmekte. Oradaki çocuklarımızın ne kadar güzel eserler ortaya koyduğunu hep beraber gördük. Çocuklarımız 18 yaş üzerindeki bireyler olarak hem el sanatları konusunda hem de diğer konularda hem kendi kabiliyetlerini ortaya koyuyorlar, aynı zamanda bu kurslarımız çocuklarımıza bir sosyalleşme ortamı sağlamakta. Diğer taraftan da engelli bireylerin ailelerinin de kendilerine vakit ayırmaları için imkan tanımakta. Hem belediyemiz hem bizler engelli bireylerimizin sosyal hayatta daha etkin rol almaları, sosyalleşmeleri konusunda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."

Konuşmanın ardından Halk Eğitim Merkezi özel eğitim öğrencileri, İstiklal Marşı'nın birer kıtasını okuyarak sahneye çıktı ve Türk bayrağı açtı.

Ardından öğrenciler, engelli bireylerin karşılaştığı zorluğu anlatan skeci oynadı, Keçikalesi efsanesini ve Güllü Baba hikayesini canlandırdı.

Kendi yorumlamalarıyla kına gecesini yapan özel bireyler, şiirler okudu, zeybek oynadı, halk gösterisi sundu.

Öğretmenleriyle dans eden öğrenciler, orkestra gösterisi sundu, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ile Çöpçüler eserlerini söyledi.

Programa, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin ile özel öğrencilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Niğde, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Niğde'de Halk Eğitim Merkezi Özel Eğitim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
08:21 Japon otomobil markaları hileyi itiraf etti İlk özür Toyota’dan Japon otomobil markaları hileyi itiraf etti! İlk özür Toyota'dan
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
20:46 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:49 Öğrencisi, akademisyenin hayatını kabusa çevirdi: 7 aydır evimden dışarı çıkamıyorum Öğrencisi, akademisyenin hayatını kabusa çevirdi: 7 aydır evimden dışarı çıkamıyorum
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 22:30:18. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de Halk Eğitim Merkezi Özel Eğitim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement