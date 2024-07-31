Niğde'de Uluslararası Türk Dünyası Şöleni Gerçekleştirildi

Kültür Sanat

Niğde'de 5 ülkeden 90 sanatçı ve dans topluluklarının katılımıyla "Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliklerinin katkılarıyla Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 5 ülkeden 90 sanatçı sahne alırken, dans toplulukları da gösteri yaptı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Vekili Muharrem Çifcibaşı, Niğde'nin tarihi ve doğal güzellikleri, turistik mekanlarıyla açık hava müzesi olduğunu söyledi.

Çifcibaşı, belediye olarak kültürel zenginliklerin gelecek nesillere taşınması için projeler yürüttüklerini belirterek, "Bugün gerçekleştireceğimiz şölen kardeş ülkeler arasındaki birlik ve beraberliğin, kültürel dayanışmaların bir göstergesidir. Biz kültürel etkinliklerimizi ne kadar yaşatmaya devam edersek, yeni nesil de örnek alacak ve ondan sonraki nesillere aktarmaya devam edecektir." diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreterlik Temsilcisi Sancar Mülazımoğlu, Niğde'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Sanatçıların izleyicilere unutulmayacak gösteriler ve konserler sunacağını kaydeden Mülazımoğlu, "Sanatçılarımız, sizleri büyük turanın kültürel zenginliğiyle tanıştırmış olacak. Onları beğeniyle izleyeceğinizden eminim. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk dünyasının birliği için üstüne düşen görevi adım adım yerine getirmektedir. Bizlere bu imkanı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Azerbaycan'dan Sema Halk Dansları Topluluğu, Kazakistan'dan Şamşi Kaldayakov Devlet Filarmonisi sanatçıları, Kırgızistan'dan Exclusive Dans Topluluğu, Özbekistan'dan Taşkent Devlet Filarmonisi sanatçıları ve Şagdi Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteri sunuldu, konser verildi.