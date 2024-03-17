Niğde\'nin unutulmaya yüz tutan Obruk Halısı kadınlar tarafından yeniden dokunuyor

Niğde'nin unutulmaya yüz tutan tescilli Obruk Halısı kadınların elinde yeniden hayat buldu
NİĞDE - 2017 yılında coğrafi işaretle tescillenen ve uzun yıllardır dokunmayan Niğde'nin Obruk Halısı, Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi atölyesinde kadınlar tarafından özenle dokunuyor.
Her bir motifinin derin anlamlar taşıdığı bir diğer adı 'Arısama' olan Obruk Halısı yüzde yüz yün, yüzde yüz kök boya ve el ipinden elde ediliyor. Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Halı Atölyesinde kurulan tezgahlarda yeniden dokunmaya başlayan Obruk Halısı ile ilgili bilgi veren Usta Öğretici Kadriye Zariç, unutulmaya yüz tutmuş olan dokuma halıcığı yaşatmaya çalışıyoruz dedi.
Halılardaki Her Motifin Anlamı Var
Zariç; "Atölyemizde Bor'un hem maddi hem manevi kültürü olan halıcılığı yaşatmaya çalışıyoruz. Makine halılarından çok el dokuma halılarının yayılmasını istiyoruz ve burada da onun mücadelesini veriyoruz. Yöremizde bitkisel, hayvansal geometrik motifler kullanılmış ve hikayeleri de ortaya çıkıyor. Mesela eli belinde motifi var, kadını ve kadının gücünü, anaçlığı simgeliyor. Koç boynuzu motifi de erkeğin gücünü simgeliyor. Yıldız, akrep, tarak, elma çiçeği gibi bir sürü motiflerimiz var. Mesela Çavuşlu motifinde eşi askere gitmiş bir kadın yapmış, orada içine kapanıklık var. Eşine duyduğu özlemi araştırmalarımıza göre yani halıya nakşediyor" dedi. Atölyedeki amaçlarının hem yöre kadınına maddi destek olmak hem de Niğde motiflerini yeniden gün yüzüne çıkarmak olduğunu söyleyen Zariç yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Kursumuzda amacımız kadınlara hem maddi hem manevi gelir sağlamak, unutulmaya yüz tutmuş olan Niğde motiflerimizi tekrar gün yüzüne çıkarmak". Halı atölyesinde çalışan kadınlar ise yaptıkları açıklamada hem maddi kazanç sağladıklarını hem de sosyalleştiklerini söyledi. Atölyede çalışmadan önce tarlalara gündeliğe gittiğini söyleyen Emine Kalkan; "3 yıldır burada devam ediyordum Eşimize, evimize katkıda bulunuyoruz, kendi ihtiyacımızı görebiliyoruz" dedi. Daha önce halı dokumayı bilmediğini ve atölyede öğrendiğini söyleyen Nuray Erçoğul ise; "Ben de eşime, evime yardımda katkıda bulunuyorum. Ben ev hanımıydım ve daha önce hiç çalışmadım burada başladım işte. Gayet de güzel gidiyor. Tüm hanımlara tavsiye ederim, yani boş durmasınlar" şeklinde konuştu.
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