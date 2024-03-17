Niğde'nin unutulmaya yüz tutan Obruk Halısı kadınlar tarafından yeniden dokunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Niğde'nin unutulmaya yüz tutan Obruk Halısı kadınlar tarafından yeniden dokunuyor

Geniş Video İzle

Niğde'nin Obruk Halısı, Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi atölyesinde kadınlar tarafından özenle dokunuyor. Her bir motifinin derin anlamlar taşıdığı halılar, yüzde yüz yün, yüzde yüz kök boya ve el ipinden elde ediliyor. Atölyede çalışan kadınlar, hem maddi kazanç sağladıklarını hem de sosyalleştiklerini belirtiyor.

17.03.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin unutulmaya yüz tutan tescilli Obruk Halısı kadınların elinde yeniden hayat buldu

NİĞDE - 2017 yılında coğrafi işaretle tescillenen ve uzun yıllardır dokunmayan Niğde'nin Obruk Halısı, Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi atölyesinde kadınlar tarafından özenle dokunuyor.

Her bir motifinin derin anlamlar taşıdığı bir diğer adı 'Arısama' olan Obruk Halısı yüzde yüz yün, yüzde yüz kök boya ve el ipinden elde ediliyor. Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Halı Atölyesinde kurulan tezgahlarda yeniden dokunmaya başlayan Obruk Halısı ile ilgili bilgi veren Usta Öğretici Kadriye Zariç, unutulmaya yüz tutmuş olan dokuma halıcığı yaşatmaya çalışıyoruz dedi.

Halılardaki Her Motifin Anlamı Var

Zariç; "Atölyemizde Bor'un hem maddi hem manevi kültürü olan halıcılığı yaşatmaya çalışıyoruz. Makine halılarından çok el dokuma halılarının yayılmasını istiyoruz ve burada da onun mücadelesini veriyoruz. Yöremizde bitkisel, hayvansal geometrik motifler kullanılmış ve hikayeleri de ortaya çıkıyor. Mesela eli belinde motifi var, kadını ve kadının gücünü, anaçlığı simgeliyor. Koç boynuzu motifi de erkeğin gücünü simgeliyor. Yıldız, akrep, tarak, elma çiçeği gibi bir sürü motiflerimiz var. Mesela Çavuşlu motifinde eşi askere gitmiş bir kadın yapmış, orada içine kapanıklık var. Eşine duyduğu özlemi araştırmalarımıza göre yani halıya nakşediyor" dedi. Atölyedeki amaçlarının hem yöre kadınına maddi destek olmak hem de Niğde motiflerini yeniden gün yüzüne çıkarmak olduğunu söyleyen Zariç yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Kursumuzda amacımız kadınlara hem maddi hem manevi gelir sağlamak, unutulmaya yüz tutmuş olan Niğde motiflerimizi tekrar gün yüzüne çıkarmak". Halı atölyesinde çalışan kadınlar ise yaptıkları açıklamada hem maddi kazanç sağladıklarını hem de sosyalleştiklerini söyledi. Atölyede çalışmadan önce tarlalara gündeliğe gittiğini söyleyen Emine Kalkan; "3 yıldır burada devam ediyordum Eşimize, evimize katkıda bulunuyoruz, kendi ihtiyacımızı görebiliyoruz" dedi. Daha önce halı dokumayı bilmediğini ve atölyede öğrendiğini söyleyen Nuray Erçoğul ise; "Ben de eşime, evime yardımda katkıda bulunuyorum. Ben ev hanımıydım ve daha önce hiç çalışmadım burada başladım işte. Gayet de güzel gidiyor. Tüm hanımlara tavsiye ederim, yani boş durmasınlar" şeklinde konuştu.

Niğde\'nin unutulmaya yüz tutan Obruk Halısı kadınlar tarafından yeniden dokunuyor
Kaynak: İHA

Niğde, Bor, Kültür, Kadın, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Niğde'nin unutulmaya yüz tutan Obruk Halısı kadınlar tarafından yeniden dokunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Eskişehir'de Ziyaretçilerini Ağırlıyor
    12:51 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Eskişehir'de Ziyaretçilerini Ağırlıyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi, Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler, resimler, fotoğraflar, askeri heykel ve videolar sergileniyor. Mobil müze, 4 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

  • Muş Belediyesi Ramazan Şenliği'ne Yoğun İlgi
    12:33 Muş Belediyesi Ramazan Şenliği'ne Yoğun İlgi

    Muş Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan şenliği, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte düzenlenen etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunarak, ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi, tiyatro gösterisi ve çocuklara yönelik etkinliklerle sona erdi.

  • Yörüklerin Yağcıbedir halısı geleneği Sakarya'da yaşatılıyor
    12:12 Yörüklerin Yağcıbedir halısı geleneği Sakarya'da yaşatılıyor

    Orta Asya'dan göç eden Yörüklerin elde dokuduğu Yağcıbedir halısı geleneği, Sakarya'da açılan dokuma kursuyla gelecek nesillere aktarılıyor. Kadın kursiyerler, el dokuması halıları sipariş üzerine yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Halılar, Anadolu motifleriyle süslenerek 3 ila 6 ay arasında üretiliyor ve geleneğin yaşatılmasını sağlıyor.

  • Geçmişin İzinde Hat Sergisi Galeri Eyüpsultan'da
    11:55 Geçmişin İzinde Hat Sergisi Galeri Eyüpsultan'da

    Seçkisinde 49 hüsnühat eserinin yer aldığı ve farklı disiplinleri buluşturan 'Geçmişin İzinde Hat Sergisi', ramazan sonuna kadar Galeri Eyüpsultan'da sanatseverleri ağırlayacak. Sergide, çok sayıda sanatçının 499 yıl öncesinden bugünün modern tarzlarına kadar uzanan eserleri sergilenirken, eser sahiplerine ilişkin detaylı bilgiler de ziyaretçilere sunuluyor. Sergi, Eyüp'ün kalıcı bir kültür rotası oluşturma amacıyla Galeri Eyüpsultan'da düzenleniyor.

  • Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetleri'nde Sanatçı Fatih Koca'yı Ağırladı
    11:47 Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Sohbetleri'nde Sanatçı Fatih Koca'yı Ağırladı

    Eyüpsultan Belediyesi, Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetleri'nde sanatçı Fatih Koca'yı konuk etti. Koca, ilahileriyle kalplere dokundu.

  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Eyüpsultan'da konuştu
    11:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Eyüpsultan'da konuştu

    Eyüpsultan Belediyesi'nin Osmanlı Park Ramazan Çadırı'nda düzenlediği etkinliklerin bugünkü konuğu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oldu. Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in ve sahabelerin hayatından çok özel kıssalar anlattı.

  • Çanakkale'de Tarihi Sıhhiye Müzesi FPV Dronla Kaydedildi
    11:35 Çanakkale'de Tarihi Sıhhiye Müzesi FPV Dronla Kaydedildi

    Çanakkale'de bulunan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Sıhhiye Müzesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından FPV dronla kaydedildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında müze, ziyaretçilere sağlık hizmetlerini anlatmak amacıyla oluşturuldu. Müzede, Hilal-i Ahmer Hastanelerinde verilen sağlık hizmetleri, müdahaleler, ameliyatlar ve laboratuvar çalışmaları gibi döneme ait unsurlar canlandırılmıştır. Sıhhiye Müzesi, yerli ve yabancı konuklara Çanakkale Muharebeleri'nin cephe gerisindeki sağlık hizmetlerini öğrenme fırsatı sunmaktadır.

  • Gölcük'te Ramazan Ayı Çocuk Şenliği Devam Ediyor
    11:09 Gölcük'te Ramazan Ayı Çocuk Şenliği Devam Ediyor

    Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı çocuk şenliği etkinlikleri Ulaşlı Gençlik Merkezi'nde devam etti. Çocuklar, Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Pişekar ve gölge tiyatrosu oyunlarını ilgiyle takip etti.

  • Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Hilye-i Saadet sergisi açıldı
    11:07 Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Hilye-i Saadet sergisi açıldı

    Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen Hilye-i Saadet sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri yer alıyor. Sergi, 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

  • Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Türkiye turunu tamamladı
    11:03 Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Türkiye turunu tamamladı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hazırlanan 'Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı', Türkiye turu kapsamında 4 yılda 81 ilde 700 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Tarihi materyallerin sergilendiği gezici müzede, Çanakkale Savaşları kronolojik olarak anlatılıyor. Mobil müze, Balkan coğrafyasını da gezme hedefiyle ilerliyor.

  • Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nin Resmi Açılışı Yapıldı
    11:00 Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nin Resmi Açılışı Yapıldı

    Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nin resmi açılışı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Geceye özel sahnelenen 'Zengin Mutfağı' isimli tiyatro oyununu izleyen Ataşehirliler, usta oyuncu Şener Şen'i ayakta alkışladı.


12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
11:47 Aci ailesini yıkan ikinci ölüm Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti
11:34 Bahçeli’den “Son seçimim“ diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın
11:16 Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
20:09 MHP’de büyük kurultay günü Talihsiz kaza nedeniyle kürsüye kol askısıyla çıkan Bahçeli, İmamoğlu’nu hedef aldı MHP'de büyük kurultay günü! Talihsiz kaza nedeniyle kürsüye kol askısıyla çıkan Bahçeli, İmamoğlu'nu hedef aldı
10:51 Sarıkamış’ta komandolardan dosta güven düşmana korku Sarıkamış'ta komandolardan dosta güven düşmana korku
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
10:10 Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırıları Putin’i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak
10:02 Beklenen Marmara depreminde 7.8’lik tehlike Beklenen Marmara depreminde 7.8'lik tehlike
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
07:35 Özel, Turgut Altınok’un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık
07:22 Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
05:56 İstanbul’da film gibi kovalamaca Plakasız araçtan çıkanlar şok etti İstanbul'da film gibi kovalamaca! Plakasız araçtan çıkanlar şok etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 12:59:10. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'nin unutulmaya yüz tutan Obruk Halısı kadınlar tarafından yeniden dokunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement