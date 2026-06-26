Ödemiş\'in Lezzetleri Öğretmenlere Tanıtıldı

"Arkeo- Gastronomi: Kültürel Mirasın Mesleki Eğitime Entegrasyonu" projesi kapsamında farklı kentlerden 24 gıda teknolojisi ve yiyecek-içecek hizmetleri öğretmenine Ödemiş ve yöresinin yemekleri tanıtıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Birgi Mahallesinde gerçekleşen etkinlikte Emine Özbek ve Havva Yavuz tarafından etli ekmek dolması, meşhur Ödemiş köftesi, Töngül pidesi, keşkek, sini pidesi ve kestirme çorbasının yapım aşamaları öğretmenlere anlatıldı.

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan projenin yürütücüsü Konak Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Esin Dalkılıç, AA muhabirine, İzmir'in kültürel mirasını Türkiye'nin dört bir tarafından gelen öğretmenlerine aktardıklarını ifade etti.