Öğretmenler Balıkesir'in Pamukçu Mahallesi'nde Bengisi'ni uygulamalı öğrendi - Son Dakika
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Öğretmenler Balıkesir'in Pamukçu Mahallesi'nde Bengisi'ni uygulamalı öğrendi

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Öğretmenler Balıkesir\'in Pamukçu Mahallesi\'nde Bengisi\'ni uygulamalı öğrendi
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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Öğretmen Akademileri kapsamında Altıeylül Pamukçu Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte öğretmenlere Pamukçu Bengisi anlatıldı. Katılımcılar, Bengisi'nin Kuvayı Milliye ruhuyla özdeşleşen anlamını uygulamalı çalışmalarla deneyimledi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri, öğretmenleri şehrin tarihi ve kültürel değerleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Halk Oyunları Akademisi tarafından Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi'nde "Balıkesir Yöresi: Pamukçu Bengisi" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Pamukçu Bengisi'nin tarihi geçmişi, Kuvayı Milliye ruhuyla özdeşleşen anlamı ve Balıkesir'in kültürel mirasındaki yeri ele alındı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Uzmanı ve Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Akbaş ile yerel ustalar tarafından katılımcı öğretmenlere aktarılan bilgiler, uygulamalı çalışmalarla desteklendi. Öğretmenler, Pamukçu Bengisi'nin kendine özgü figürlerini ve inceliklerini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Yerel kültürün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin üstlendiği önemli role dikkat çekilen program, Pamukçu Mahallesi gençlerinin sergilediği Bengi gösterisiyle devam etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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