Omar Faruk Tekbilek Ankara'da Konser Verdi

Kültür Sanat

Müzisyen Omar Faruk Tekbilek, Ankara'da müzikseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde, Tekbilek, kendi özel orkestrası ve yaylı çalgılar dörtlüsüyle sahne aldı.

Sanatçıya, davulda Chris Wabich, gitarda Federico Ferrandina, kanunda Bahadır Şener, klavyede Ioannis Dimitriadis, def, darbuka ve perküsyonda Murat Tekbilek, kontrabasta Umut Sel, çelloda Mine Cangal, viyolada İlay Küçükçifçi, kemanda ise Ekin Güldoğan ve Elçin Özsaylık eşlik etti.