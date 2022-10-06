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Ordu haberleri... Başkent'te Ordu Büyükşehir rüzgarı

06.10.2022 13:51

Ordu haberleri: Başkent'te Ordu Büyükşehir rüzgarı Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festivali'nde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin standı çok sayıda misafiri ağırladı Ankara Millet Bahçesi'nde, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen 'Tam Bana Göre...

Başkent'te Ordu Büyükşehir rüzgarı

Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festivali'nde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin standı çok sayıda misafiri ağırladı

ANKARA - Ankara Millet Bahçesi'nde, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen 'Tam Bana Göre Festivali'nde yerini alan Ordu Büyükşehir Belediyesi standı, ilk günden yoğun ilgi görürken Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de misafirlerini ağırladı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen festival, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğu festivalde Ordu Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım standı festivalin ilk gününden ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Festivale katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, belediye standında misafirlerini ağırladı. Festivalin ilk gününde Ordu Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret eden eski bakanlardan Cevdet Yılmaz, Ordulu olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, birçok ilin milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, bürokratlar, ilçe belediye başkanları, Ankara'daki Ordulular ve Ankara'da öğrenim gören Ordulu öğrenciler, Başkan Güler ile bir araya gelerek hem sohbet etti, hem görüş alışverişinde bulundular. Başkan Güler, ziyaretçilere Ordu fındığı ile Kybele Çikolatası gibi ürünlerden ikramlarda bulunarak, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında kendilerine bilgiler verdi.

"Standımız yoğun ilgi görüyor, herkesi bekliyoruz"

Festivali değerlendiren ve ilk günden Büyükşehir Belediye standına yoğun ilginin olduğunu aktaran Başkan Güler, Ankara'da yaşayan herkesi festivale ve Ordu standına davet etti. Klasik belediyeciliğin dışında birçok alanda yaptıkları çalışmaların festivalde her yaştan ziyaretçilerin beğenisini kazandığını dile getiren Güler, "Klasik belediyeciliğin dışında yaptığımız tarım, turizm, teknoloji, enerji ve daha birçok alandaki çalışmalarımız büyük beğeni topluyor. Gerçekten standımızda yürümekte zorluk yaşıyoruz, adeta bir ziyaretçi akını var. Biz tüm Ankara'da yaşayanları hem fındığımızı hem çikolatamızı hem de birçok çalışmamızı görmeye davet ediyoruz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi standında gençlere yönelik hayata geçirilen çalışmalar başta olmak üzere bilişim, spor, teknoloji, eğitim, sanat ve sosyal faaliyetler alanında yapılan çalışmalara ilişkin görsel ve ürünler yer alırken, bu çalışmalar standı ziyaret edenlerin de büyük beğenisini topladı.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde, Ordu Büyükşehir Belediyesi standı 9 Ekim'e kadar konuklarını ağırlamaya devam edecek.

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Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ordu haberleri... Başkent'te Ordu Büyükşehir rüzgarı - Son Dakika

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