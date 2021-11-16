Orhan Pamuk'a bir destek İsveç Akademisi'nden - Son Dakika

Pamuk ise yaptığı açıklamada "Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır. Kitabı okuyanların göreceği gibi Kolağası Kâmil halkın sevdiği, her şeyiyle olumlu bir kahramandır" demişti.

Konuyla ilgili birçok kişi ve kurum soruşturma açılan yazara destek açıklaması yaptı. Son açıklama ise yazara Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'nden geldi.

Akademi yaptığı açıklamada Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine saygı duymasını ve bu durum özelinde Nobel ödüllü Orhan Pamuk'a yapılan muameleyi takip etmesini beklediğini belirtti. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa Sözleşmesi'ne taraf olduğu ve Avrupa Adalet Divanı içtihatlarıyla bağlı olduğu da belirtildi.