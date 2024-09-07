Osman Gazi'nin sünnet olduğu yerde 756 yıl sonra 25 çocuğa sünnet şöleni yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Osman Gazi'nin sünnet olduğu yerde 756 yıl sonra 25 çocuğa sünnet şöleni yapıldı

Osman Gazi\'nin sünnet olduğu yerde 756 yıl sonra 25 çocuğa sünnet şöleni yapıldı

Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin otağının bulunduğu alanda sünnet olan Osman Gazi'nin sünnetinin gerçekleştirildiği yerde 756 yıl sonra 25 çocuğa sünnet şöleni düzenlendi. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Osman Gazi'nin geleneği devam ettirildi.

07.09.2024 19:10  Güncelleme: 19:12
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Osman Gazi'nin sünnet olduğu yerde 756 yıl sonra 25 çocuğa sünnet şöleni yapıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl,

"Osman Gazi dedelerinin sünnetinin gerçekleştirildiği bu ortamda geleneği devam ettirmek istedik"

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız

" Sultan 2. Beyazıt Vakfiyesinin hayır şartı gereği olaraktan 528 yıllık bir geleneği yaşatıyoruz"

BİLECİK - Osman Gazi'nin rivayete göre 1268 yıllında babası Ertuğrul Gazi'nin otağının bulunduğu alanda sünnet olurken, 756 yıl son aynı yerde 25 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.

Bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin ikinci gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörükler, Söğüt'te buluştu. Osman Gazi'nin o gün babasının otağının bulunduğu şuan Osmanlı'nın ilk eseri ve ilk mescidi olarak kabul edilen Kuyulu Mescitte hem sünnet olup hem de kılıç kuşanmıştı. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Sultan 2. Bayezid Vakfının vakfiyesinin hayır şartı gereği 528 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesin mescit bahçesinde 25 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.

"Osman Gazi dedelerinin sünnetinin gerçekleştirildiği bu ortamda geleneği devam ettirmek istedik"

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, " Yalova, Sakarya ve Bilecik vilayetimizden yavruların güzel gününe şahitlik eden annelerimiz, babalarımız ve kıymetli yavrularımız. Bizlerde ilimizin protokolü olarak özellikle çok önemli bir yerdeyiz, önemli bir mekandayız. Malumunuz Kuyulu Mescit Osmanlı Devletinin kurduğu ilk mescit. Bu mescitte özellikle bir vakıf geleneği var. Yüzyıllardır o vakıf geleneğini Osmanlı devleti yürüttü ve devam ettirdi, bu günlere kadar. Bizde Kültür Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla 3 vilayetimizde yavrularımıza özellikle bugün malumlarınız dünden başlayıp büyük bir coşkuyla kültür ve tarih şöleni yaşıyoruz. 743'üncüsünü organize ettiğimiz, yaşadığımız idrak ettiğimiz Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde bu yavrularımıza Osman Gazi dedelerinin özellikle sünnetinin gerçekleştirildiği bu ortamda geleneği devam ettirmek istedik. Böyle bir çalışma oldu. Çocuklarımızın bu konuda çok şanslı olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü ecdadının yolunda ve izinde devam ediyorlar. Ben 41 kere maşallah diyorum. Darısı inşallah düğünlerine, daha güzel günlerine inşallah. Bölge müdürümüze ve emeği geçen bütün ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sultan 2. Bayezid Vakfiyesinin hayır şartı gereği olaraktan 528 yıllık bir geleneği yaşatıyoruz"

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Sultan 2. Bayezid Vakfiyesi'nin vakfiye hayır şartı gereği olaraktan 528 yıllık bir geleneği yaşatıyoruz. Ertuğrul Gazi Kuyulu Mescit, Osman Beyin hem sünnetinin hem düğününün gerçekleştirildiği tarihi bir mekan olup geçen sene 2023 yılında restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanmıştır. Bu tarihi mekanda 528 yıl önceki vakfiyenin hayır şartında yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 25 çocuğumuzun sünneti gerçekleştirildi, iyileştiler onların sünnet şölenini gerçekleştirdik.

Hediyelerini valimiz takdim ettiler. Kırtasiye hediyeleri oldu onları da takdim ettiler. İnşallah gelecek yıllarda da bu geleneği devam ettirmeye gayret göstereceğiz" dedi.

25 çocuğa Vali Aygöl tarafından protokol üyelerince altın takılırken, çeşitli hediyelerde verildi.

Programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'da katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Osman Gazi'nin sünnet olduğu yerde 756 yıl sonra 25 çocuğa sünnet şöleni yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osman Gazi'nin sünnet olduğu yerde 756 yıl sonra 25 çocuğa sünnet şöleni yapıldı - Son Dakika
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