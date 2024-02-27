Osman Hamdi Bey'in eserleri canlandırılarak sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Osman Hamdi Bey'in eserleri canlandırılarak sergilendi

Osman Hamdi Bey\'in eserleri canlandırılarak sergilendi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Osman Hamdi Bey'in başta olmak üzere dünyaca ünlü ressamların eserleri canlandırılarak sergilendi. Neslihan Sağır Çetin tarafından çekilen fotoğraflarda, resimlerdeki mekanlar ve dönemin kıyafetleri kullanıldı. Proje, 2019'da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergilenmişti ve Çetin, hayalinin yurt dışında da sergi açmak olduğunu belirtti. Programa, Sanat Tarihi Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

27.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde "Vefatının 114. yılında Osman Hamdi Bey'i anma ve Resm-i Mekan" konferansı yapıldı.

Osman Hamdi Bey başta olmak üzere dünyaca ünlü bazı ressamların eserlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırarak fotoğraflarını çeken Neslihan Sağır Çetin, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki programda, 41 ayrı resim ve fotoğrafın öyküsü hakkında bilgi verdi.

Projenin 2019'da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergilendiğini hatırlatan Çetin, hayalinin yurt dışında da sergi açmak olduğunu söyledi.

Çetin, her resmin fotoğraf çekimi hazırlığının uzun zaman aldığını belirterek, resimlerde bulunan materyalleri antikacılardan ve marangozlardan kendi çabalarıyla bulduğunu aktardı.

Resmedilen her şeyin geleceğe kanıt olarak kaldığını kaydeden Çetin, "Fransız, İngiliz, Polonyalı, Avusturyalı ve Osmanlı döneminin ünlü ressamlarının resmettiği o ünlü tablolardaki mekanların gerçek olduğunu ve Bursa'da hala var olduğunu ortaya çıkarmak amaçlı başlatmış olduğum bir proje bu." dedi.

Projede 41 resmi canlandırarak fotoğraflarını çekmenin 3 yıl sürdüğünü bildiren Çetin, "Fotoğrafların hazırlığı, modeller ve o modellerin hepsi tiyatro sanatçısıydı. Daha sonrasında marangozda rahleler yapıldı. Antika silahlar bulundu. Bunların hepsini bir araya getirmek, zaman alan bir şeydi ve tek başınaydım. Sonunda güzel bir proje ortaya çıktı." diye konuştu.

Programa, Sanat Tarihi Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Osman Hamdi Bey, Bursa, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osman Hamdi Bey'in eserleri canlandırılarak sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 17:04:30. #1.12#
SON DAKİKA: Osman Hamdi Bey'in eserleri canlandırılarak sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement