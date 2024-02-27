Bursa Uludağ Üniversitesi'nde "Vefatının 114. yılında Osman Hamdi Bey'i anma ve Resm-i Mekan" konferansı yapıldı.
Osman Hamdi Bey başta olmak üzere dünyaca ünlü bazı ressamların eserlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırarak fotoğraflarını çeken Neslihan Sağır Çetin, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki programda, 41 ayrı resim ve fotoğrafın öyküsü hakkında bilgi verdi.
Projenin 2019'da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergilendiğini hatırlatan Çetin, hayalinin yurt dışında da sergi açmak olduğunu söyledi.
Çetin, her resmin fotoğraf çekimi hazırlığının uzun zaman aldığını belirterek, resimlerde bulunan materyalleri antikacılardan ve marangozlardan kendi çabalarıyla bulduğunu aktardı.
Resmedilen her şeyin geleceğe kanıt olarak kaldığını kaydeden Çetin, "Fransız, İngiliz, Polonyalı, Avusturyalı ve Osmanlı döneminin ünlü ressamlarının resmettiği o ünlü tablolardaki mekanların gerçek olduğunu ve Bursa'da hala var olduğunu ortaya çıkarmak amaçlı başlatmış olduğum bir proje bu." dedi.
Projede 41 resmi canlandırarak fotoğraflarını çekmenin 3 yıl sürdüğünü bildiren Çetin, "Fotoğrafların hazırlığı, modeller ve o modellerin hepsi tiyatro sanatçısıydı. Daha sonrasında marangozda rahleler yapıldı. Antika silahlar bulundu. Bunların hepsini bir araya getirmek, zaman alan bir şeydi ve tek başınaydım. Sonunda güzel bir proje ortaya çıktı." diye konuştu.
Programa, Sanat Tarihi Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Osman Hamdi Bey'in eserleri canlandırılarak sergilendi - Son Dakika
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