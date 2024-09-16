Osmanlı Döneminden Gelen Miras: Çay Camii

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Osmanlı döneminden kalan tarihi yapı: Çay Camii

KONYA - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan 5 bin yıllık tarihe sahip Sille Mahallesini ikiye ayıran çay yanında bulunan Osmanlı döneminden kalma Çay Camiinde vatandaşlar ibadet etmeye devam ediyor.

Şehir merkezinin kuzeybatısında yer alan tarihi Sille Mahallesi'nde birçok medeniyete ait izler bulunuyor. Osmanlı döneminde 19. yüzyılda yapıldığı yapılan araştırmalar sonrası ortaya çıkan Çay Camii restore edilmesinin ardından hizmet vermeye devam ediyor.

"Alt katta mektep binası, üst kattaki alan caminin asıl kullanılan kısmıdır"

Tarihi cami hakkında bilgi veren Selçuklu Belediyesi Sille Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Sercan Yayla, "Çay Camimiz ismini tarihi Sille Mahallemizi ikiye ayıran çaydan almaktadır. Eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiş ve eğimli araziden dolayı camimiz 2 katlı olarak planlanmıştır. Alt katta mektep binası ve depolar bulunmaktadır. Üst kattaki alan caminin asıl kullanılan kısmıdır. Camimizin üst kısmı ve harem son cemaat mahallinden oluşmaktadır. Harem bölümünde 2 sütun sırası yer alırken, her sütun sırasında da 5 adet sütunumuz toplamda 10 sütun ise üst örtüyü taşımaktadır. Sütunların üzerine ana kirişler, kuzey güney doğrultusunda yerleştirilmiştir ve kuzey güney doğrultusundaki ana kirişlerin üzerine de doğu batı doğrultusunda uzatılan tali kirişler yerleştirilerek üst orta örtülmüştür. Camimiz kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen bir plana sahiptir. Yine camimizin kuzey duvarında bayanlar mahfili yer almaktadır. Bayanlar mahfiline kapıdan girdiğinizde sağ taraftaki merdivenlerle ulaşmaktasınız. Caminin mihrabı, minberi ve vaaz kürsüsü ahşaptan olup, ahşap oyma sanatıyla süslenmiştir. Süsleme sanatında genellikle bitkisel motiflerle geometrik desenler ön plandadır" dedi.

"19. yüzyıla yani 1800 yıllara ait olabileceği tespit edilmiştir"

Caminin Sille'nin içerisinde önemli bir yapı olduğuna dikkat çeken Arkeolog Sercan Yayla, "Cami ahşap direkli Osmanlı dönemine ait bir camidir. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Stil kritik yoluyla 19. yüzyıla yani 1800'lü yıllara ait olabileceği tespit edilmiştir hocalarımız tarafından. Camimiz cumhuriyet döneminden sonra 1976 yılında Konyalı iş adamı hayırsever Halil İbrahim Sayar tarafından restore edilmiştir. Daha sonraki yapılan en önemli geniş çalışma ise Selçuklu Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında başlatılan çalışmalar 2013 yılında sonlanmıştır ve kültürel hazinemize kazandırılmıştır" şeklinde konuştu.

"Restorasyonda müştemilatta bir Kabe örtüsüyle karşılaştık"

Konya'daki diğer camilerden farkının restore sırasında çıktığını anlatan Yayla, "Bu camiyi diğer camilerden ayıran en önemli özelliği ise caminin restorasyonunda müştemilatta bir Kabe örtüsüyle karşılaştık. Kabe örtüsünün büyük ihtimal Sille Medresesi'nin kurucusu olan Mehmet Efendi'ye ait olduğunu düşünüyoruz. Büyük ihtimal Mehmet Efendi'nin oğlu Musa Kazım Efendi'yle birlikte buraya gelmiş olabileceğini düşünmekteyiz. Biz de Konya'ya ve Sille'ye gelecek ziyaretçilerimizi Çay Camimize bekliyoruz" diye konuştu.

Camide namaz kılanlar ve ziyarete gelenler ise camiyi çok bakımlı bulduklarını belirterek, hizmet edenlere ve yetkililere teşekkür etti.