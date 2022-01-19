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Osmanlı döneminden kalan çini sobalar restore edilerek gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

Osmanlı döneminden kalan çini sobalar restore edilerek gün yüzüne çıkıyor

19.01.2022 09:52

Osmanlı döneminden kalan çini sobalar restore edilerek gün yüzüne çıkıyor Çini sobalar yeniden hayat buluyor Milli Saraylar bünyesinde yaklaşık 60 sobanın restorasyonu tamamlandı Sarayların bodrumlarına kaldırılan çini sobalar, birer birer restore edilerek yeniden hayat buluyor.

Osmanlı döneminden kalan çini sobalar restore edilerek gün yüzüne çıkıyor

Çini sobalar yeniden hayat buluyor

Milli Saraylar bünyesinde yaklaşık 60 sobanın restorasyonu tamamlandı

İSTANBUL - Sarayların bodrumlarına kaldırılan çini sobalar, birer birer restore edilerek yeniden hayat buluyor. Dolmabahçe Sarayı'nın bodrum katında bulunan Çini Soba Atölyesi'nde yaklaşık 60 çinili soba, restore edildi.

Osmanlı döneminden kalma çini sobaları büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalarla adeta yeniden hayata döndüren 35 yıllık çini soba ustası Halit Uçaroğlu, Dolmabahçe Sarayı'nda yer alan Çini Soba Atölyesi'nde, geçmişi 150 yıla uzanan birbirinden değerli yaklaşık 60 çinili sobayı restore etti. Bu işe baba sanatı olarak başlayan Uçaroğlu, 2005'den beri Milli Saraylar bünyesinde kurulan Çini Soba Atölyesi'nde değerli sobaları gelecek nesillere aktarırken, en son ise Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü'nün sobasının restorasyonunu tamamladı.

"60 tane soba tekrar tarihi eski görkemli yıllarına kavuştu"

Sobaları büyük bir zevkle restore ettiğini belirten Halit Uçaroğlu: "Çini sobalar Avrupa kaynaklı Osmanlı ile tanıştığı yıllar Sultan 2. Abdülhamit Han'ın saltanatı döneminde. Çini Atölyesi'nin Milli Saraylar'daki bir özelliği de saray hanedanının yaşamından itibaren günümüze kadar gelen yaklaşık 150 yıllık bir süreçte adeta hiç restorasyon geçirmemiş bir koleksiyon. Biz bu atölyeyi 2005 yılında kurduğumuz zaman Milli Saraylar'ın, Dolmabahçe'nin Sarayı'nın bodrum katlarında, haremin bodrum katlarında, selamlığın bodrum katlarında, hatta kasırlığın bodrum katlarında yüzlerce çini soba parçası ile karşılaştım. Bunların hepsi atık vaziyette ve dağınık haldeydi. Puzzle halde denecek şekilde parçalarla karşılaştım. Atölyemizde bir raf sistemi kurarak Milli Saraylar bünyesinde ne kadar Çini Soba parçası varsa hepsini atölyemize topladık. 2005 yılından itibaren yaklaşık 17 yılda birer ikişer üçer metre boyunda yaklaşık 60 tane sobanın tekrar tarihi eski görkemli yıllarına kavuştuğunu söyleyebilirim" dedi.

"Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü'nün sobasını restore ettik"

Cerrahi bir titizlikle çalışan Uçaroğlu: "Tabi ciddi bir emek ve restorasyon gerekiyor. Çünkü tarihinde yanarak deforme olmuş objeler bunlar, hasarlı halde bodrum katlara indirilmiş. Tabi bir parçanın restorasyonuna başladığınız zaman ciddi bir emek gerektiriyor. Özenli bir restorasyon yapmanız gerekiyor. Tarihi bir objeye dokunurken, onun altındaki çatlağını göremeyebilirsiniz. O yüzden özenle ve sabırla ciddi bir emekle restorasyona başlayıp uzun bir süreçten sonra güzel şeyler çıkıyor ortaya. Bu çini sobamız Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü'nün sobası. Mecidiye Köşkü restorasyona girdiğinde sobamızın da bir restorasyon ihtiyacı vardı. Çünkü geçmiş tarihte yanarak kullanıldığı için hasarlı ve dağılmak üzereydi. Sobamızı sökerek itinalı bir şekilde atölyemize getirip, tekrar yeni baştan restorasyonunu ve kurulum aşamasını yaptık" diye konuştu.

Osmanlı döneminden kalan çini sobalar restore edilerek gün yüzüne çıkıyor
Osmanlı döneminden kalan çini sobalar restore edilerek gün yüzüne çıkıyor
Osmanlı döneminden kalan çini sobalar restore edilerek gün yüzüne çıkıyor
Osmanlı döneminden kalan çini sobalar restore edilerek gün yüzüne çıkıyor

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Topkapı Sarayı, Topkapı, Osmanlı, Milli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı döneminden kalan çini sobalar restore edilerek gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika


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