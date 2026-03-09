Otizmli Çocuklar İçin Stand-Up Gösterisi - Son Dakika
Otizmli Çocuklar İçin Stand-Up Gösterisi

09.03.2026 17:58
Özlem Kosif, Dünya Kadınlar Günü'nde otizmli çocuklar yararına gösteri düzenledi.

Özlem Kosif, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla otizmli çocuklar yararına stand-up gösterisi yaptı.

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfından (TODEV) yapılan açıklamaya göre etkinlik, Maltepe Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Kosif'in gönüllülük esasıyla sahne aldığı gösteriden elde edilen tüm gelir, otizmli çocukların eğitim ve gelişim süreçlerinde kullanılmak üzere vakfa aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kosif, böylesi anlamlı bir amaç için sahnede olmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu, otizmli çocukların hayatına küçük de olsa bir katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Sanatın insanları bir araya getirme gücüne inanıyorum." ifadesini kullandı.

Vakıf Başkanı Yeşim Candan da otizmli bireylerin eğitimi ve toplumsal hayata katılımı konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini kaydetti.

Doğru eğitim ve destekle otizmli çocukların çok önemli gelişimler gösterdiğinin altını çizen Candan, "Bu tür etkinlikler hem ailelerimize moral oluyor hem de toplumda farkındalığın artmasına katkı sağlıyor. Bizim için en büyük destek, toplumun bu konuda duyarlılık göstermesi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Otizmli Çocuklar İçin Stand-Up Gösterisi - Son Dakika

