Otomobilin Çamurluğunda Sıkışan Kediler Kurtarıldı

Trabzonlu film yapımcısı Fatih Zaman'ın otomobilinin çamurluğunda sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak annelerinin yanına bırakıldı.

Otomobilini Ortahisar ilçesindeki bir otoparka bırakan Zaman, bir süre sonra aracını almak için geri döndü.

Zaman'ın otomobiliyle otoparktan ayrıldığı sırada, otopark çalışanları aracın peşinden koşan bir kedi fark etti.

Çalışanların uyarısı üzerine aracını durduran Zaman, kedi sesi duyulması üzerine otopark çalışanlarıyla aracın altını kontrol etti.

Aracın çamurluk kısmında 2 yavru kedinin sıkıştığını fark eden Zaman ve çalışanlar, yavruları kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bu sırada yavrularının peşinden gelen anne kedi, otomobilin çevresinden ayrılmadı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin alt kısmında çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle çamurlukta sıkışan 2 yavru kedi bulundukları yerden çıkarıldı.

Karton kutuya konulan yavrular, otoparkta bekleyen anne kedinin yanına bırakıldı. Karton kutunun içine giren anne kedi, yavrularını koklayarak kontrol etti.

"Ekiplerin özverili çalışmasıyla kediler kurtarıldı"

Fatih Zaman, AA muhabirine, otomobilini genellikle aynı otoparka bıraktığını söyledi.

Aracını otoparktan aldıktan sonra çalışanların kendisini durdurduğunu belirten Zaman, "Tam giderken arkadaşlar arkamdan bir kedinin koştuğunu fark etmiş. Beni durdurdular. 'Stop et arabayı, altında kedi var' dediler. Ben motordan geldiğini düşündüm." diye konuştu.

Zaman, aracın altına eğildiğinde yeni doğmuş yavru kedileri gördüğünü dile getirerek, "Küçük bir ayak görüntüsü vardı. Sonra otoparktaki arkadaşlar itfaiyeyi çağırdı. Ekiplerin özverili çalışmasıyla kediler kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Kedinin aracında doğum yapmasının kendisi için de sürpriz olduğunu ifade eden Zaman, "İyi ki de otoparkçı arkadaşlar fark etti. Biz de bekledik, kedileri arabadan çıkarttılar." dedi.